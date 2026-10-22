"Picchiati per un selfie", la denuncia di quattro ragazzi contro Fedez

Quattro ragazzi al pronto soccorso e una denuncia per lesioni personali contro Fedez e le sue guardie del corpo. È questo il bilancio di una serata in una discoteca di Milano, che sarebbe degenerata dopo la richiesta di un selfie con il rapper. Stando al racconto dei giovani, l’episodio sarebbe sfociato in una presunta aggressione a colpi di pugni e calci.

Il tentativo di scattare un selfie con Fedez e la presunta aggressione

Una serata trascorsa in discoteca si sarebbe conclusa con quattro giovani feriti e una denuncia per lesioni personali nei confronti di Fedez e delle sue guardie del corpo. L’episodio sarebbe avvenuto venerdì 16 ottobre all’esterno di un locale situato in corso Garibaldi, a Milano, dove un gruppo di sei ragazzi provenienti dal Padovano stava festeggiando prima della partenza di un amico per l’Australia.

Come ricostruito da La Stampa e riportato anche da Today e Il Gazzettino, i giovani sarebbero usciti dalla discoteca dopo aver saputo della presenza del rapper Artie 5ive. All’esterno, però, avrebbero incontrato Fedez, accompagnato dalla sua scorta, e due di loro si sarebbero avvicinati per chiedergli una fotografia, mentre un altro amico avrebbe ripreso la scena con il cellulare.

La richiesta non sarebbe stata accolta positivamente dall’artista, che avrebbe reagito con queste parole: «Dai che altrimenti va a finire male». Stando al racconto dei ragazzi, il gruppo avrebbe quindi tentato di allontanarsi per evitare ulteriori tensioni. Il 19enne, tuttavia, sarebbe stato raggiunto dal rapper, che lo avrebbe minacciato dicendogli: «Se rimani qui le prendi», per poi colpirlo con un pugno al volto. Successivamente, secondo la denuncia, anche uno degli addetti alla sicurezza sarebbe intervenuto, inseguendo i giovani e colpendo il ragazzo con diversi calci, fino a fargli perdere i sensi.

Fedez, quattro ragazzi feriti e una denuncia per lesioni: il caso finisce in Procura

Dopo l’accaduto sono stati allertati i soccorsi e le forze dell’ordine. Il 19enne, rimasto privo di sensi, è stato accompagnato in ambulanza al Policlinico Maggiore di Milano, dove ha ricevuto una prognosi di quattro giorni. Anche il fratello di 21 anni si è recato al pronto soccorso, ottenendo una prognosi di tre giorni, mentre altri due amici hanno riportato lesioni giudicate guaribili in un giorno ciascuno. Il bilancio è quindi di quattro giovani feriti, tutti appartenenti al gruppo originario di sei persone.

La vicenda ha avuto anche un seguito giudiziario: tre giorni dopo i fatti, i ragazzi hanno presentato una denuncia-querela di 12 pagine alla Procura della Repubblica di Milano. Nell’atto vengono contestate lesioni personali a Federico Leonardo Lucia, vero nome di Fedez, e alle quattro guardie del corpo.

La ricostruzione dell’accaduto si basa sul racconto dei giovani coinvolti, riportato da diverse testate giornalistiche. Al momento, Fedez non ha ancora confermato né smentito pubblicamente la vicenda: le circostanze descritte restano pertanto da verificare attraverso gli opportuni accertamenti.