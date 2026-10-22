Nel clima di crescente frammentazione politica, Più Europa-Centro Democratico, Stati Uniti d’Europa ha presentato ufficialmente alla Camera una domanda per costituire un nuovo gruppo parlamentare. La proposta, depositata nella serata di ieri, risponde a un quadro normativo che richiede la presenza di una forza politica capace di coprire tutte le circoscrizioni e di aver già conseguito eletti riconducibili al simbolo indicato.

Deposito della richiesta per il nuovo gruppo parlamentare

Il foglio di rito è stato consegnato al segretariato della Camera, indicando che i criteri di autorizzazione sono stati pienamente soddisfatti. Tra le motivazioni evidenziate, la capacità di intervenire a livello nazionale e la presenza di rappresentanti eletti in ciascuna delle aree elettorali. La domanda è stata formulata con esattamente cinque firmatari, il numero minimo previsto per avviare la procedura di costituzione.

Chi sono i promotori e i membri fondatori

Il nucleo fondatore è composto da cinque parlamentari: il richiedente, Benedetto Della Vedova, Luca Pastorino, Bruno Tabacci e Aboubakar Soumahoro. Ognuno di loro è stato eletto sotto l’egida di +Europa e condivide l’obiettivo di dare voce a un progetto più ampio di integrazione europea. Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ha confermato, in un’intervista su Transatlantico, che la composizione del gruppo rispetta tutti i requisiti formali.

Motivazioni e precedenti giuridici

Secondo quanto dichiarato da Riccardo Magi, esistono già precedenti che hanno consentito la costituzione di gruppi con un numero identico di membri, facilitando così la richiesta odierna. Il riferimento a tali casi serve a rafforzare la legittimità dell’operazione e a dimostrare che il quadro legislativo non pone ostacoli inattesi. Inoltre, il gruppo intende sfruttare la propria presenza in Parlamento per influenzare il dibattito su temi strategici, come la spinta verso una più stretta unione politica tra gli Stati membri.

Obiettivo di contestare la riforma elettorale

Un’altra finalità dichiarata è la possibilità di avviare un ricorso sulla modalità di raccolta delle firme prevista dalla recente riforma elettorale. Il gruppo ritiene che le procedure attuali possano violare i principi di trasparenza e parity.

Con cinque membri già pronti a sostenere la causa, il nuovo gruppo parlamentare si prepara a partecipare attivamente alla prossima tornata di dibattiti in Aula, puntando a una riforma più equa e orientata all’integrazione europea.