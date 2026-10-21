Le relazioni tra Giappone e Russia sono da tempo in bilico a causa della disputa sulle Isole Curili e delle sanzioni imposte da Tokyo per la guerra in Ucraina. In questo contesto di sfiducia reciproca, un nuovo episodio ha scosso ulteriormente la diplomazia: un giornalista giapponese è stato fermato sull’isola di Sakhalin con l’accusa di spionaggio.

Dettagli dell’arresto di Yuki Imai

Il giornalista in questione è Yuki Imai corrispondente del quotidiano Hokkaido Shimbun con sede a Yuzhno-Sakhalinsk. Secondo le autorità russe, l’FSB lo avrebbe sorpreso mentre raccoglieva informazioni riguardanti le capacità difensive del paese, con l’intento di trasferirle a un servizio di intelligence giapponese. Un video diffusissimo mostrava agenti mascherati che irruppe in una stanza d’albergo, gli imposero le manette e lo portavano via.

La denuncia prevede una pena massima di venti anni di carcere, e il giornalista è stato posto in detenzione preventiva con un’udienza che, secondo fonti locali, dovrebbe protrarsi fino al 12 dicembre.

Il video dell’FSB

Nel filmato rilasciato dall’FSB, il soggetto appare visibilmente sorpreso mentre gli agenti lo trascinano fuori dalla stanza.

La produzione di tale materiale è finalizzata a dimostrare la gravità delle accuse, ma al contempo solleva interrogativi sulla trasparenza del procedimento giudiziario russo.

Risposta diplomatica del Giappone

Il governo di Tokyo ha reagito immediatamente. Il ministro degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo, Nikolay Nozdrev registrando una formale protesta per l’arresto e chiedendo che l’accusato riceva un accesso consolare rapido. Contemporaneamente, il capo della delegazione diplomatica giapponese per l’Europa, Kimitake Nakamura ha incontrato Lyudmila Vorobyova responsabile del comparto dell’est dell’estero del Ministero degli Esteri russo, per discutere della vicenda e delle più ampie tensioni bilaterali. Il capo di gabinetto, Minoru Kihara ha dichiarato a stampa che il Giappone richiede il rilascio immediato di Imai, un trattamento umano e una valutazione “fair and impartial”.

Il contesto più ampio delle tensioni

Questo caso non è isolato: negli ultimi anni Mosca ha più volte arrestato cittadini di paesi considerati “non amichevoli”, accusandoli di collaborare con servizi di intelligence occidentali. Un esempio recente è quello dell’intervistatore statunitense Evan Gershkovich, incarcerato con accuse analoghe. Le accuse contro Imai si inseriscono in una dinamica in cui la politica estera giapponese sostiene Ucraina e mantiene pretese territoriali sulle quattro isole delle Curili più vicine a Hokkaido, note in Giappone come “Territori del Nord”. Tali rivendicazioni, unite alle sanzioni economiche, hanno spinto Mosca a considerare il Giappone un attore “unfriendly”.

Problemi consulari e obblighi internazionali

Un ulteriore elemento di tensione è rappresentato dal mancato rispetto del protocollo bilaterale firmato tra l’ex Unione Sovietica e il Giappone, ancora in vigore, che prevede il diritto di visita consolare entro quattro giorni dall’arresto. Il ministro Kihara ha definito “estremamente deplorevole” il fatto che le autorità russe non abbiano ancora consentito al personale diplomatico giapponese di incontrare Imai, violando così gli impegni internazionali. Tokyo insiste su una revisione rapida della situazione, sottolineando la necessità di una “considerazione umanitaria” e di un trattamento conforme al diritto internazionale.

Il futuro della vicenda dipenderà dalla capacità di Mosca e Tokyo di trovare un equilibrio tra sicurezza nazionale e rispetto dei diritti diplomatici, in un momento in cui le relazioni Giappone-Russia sono più fragili che mai.