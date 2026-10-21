Lutto nel mondo della televisione, è morto lo storico conduttore del Tg

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, che piange la morte di Roberto Bernabai all’età di 70 anni. E’ stato uno storico conduttore del Tg di La 7.

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Roberto Bernabai

Giornalista sportivo e volto storico del Tg di La 7: è morto all’età di 70 anni Roberto Bernabai dopo una lunga malattia.

Nato a Roma nel 1956, ha seguito, sia come inviato che come telecronista, tre edizioni del Campionato mondiale di calcio, ovvero quello del 1990, del 1994 e del 1998, tre Europei di calcio ovvero quelli del 1992, del 1996 e del 2000, e anche i Giochi Olimpici di Barcellona del 1992. Ha inoltre collaborato con diverse radio della Capitale.

Per sei anni ha inoltre lavorato come telecronista, assieme a Francesco Izzi, delle partite di Liga spagnola trasmesse in diretta su TMC2 e TMC con Giancarlo De Sisti. Lascia un grande vuoto nel mondo del giornalismo sportivo italiano. Tifoso della Roma, era una voce molto conosciuta nella Capitale, ha anche collaborato con diverse radio, come Retesport e Radio Radio.

A Roma in molti oggi gli hanno rivolto un pensiero, tanti infatti i messaggi di cordoglio.

Addio a Roberto Bernabai: la carriera

Il mondo del giornalismo piange la morte all’età di 70 anni di Roberto Bernabai, giornalista sportivo e volto storico del Tg di La 7. La sua carriera giornalistica ha inizio nel 1975 collaborando con vari periodici, poi dal 1985 al 1990 diventa radiocronista e conduttore in emittenti televisive regionali laziali. E’ stato conduttore dal 1992 dei telegiornali sportivi e dei programmi sportivi, per TMC/LA7. Dalla stagione 2006-2007 è stato per due anni conduttore di “Area Gol,” che veniva trasmesso prima e dopo le partite del campionato di Serie A trasmesse sui canali del digitale terrestre Cartapiù, oltre che degli studi pre e post partita della Coppa UEFA.