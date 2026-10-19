"È morto", l'annuncio commosso di Antonella Clerici in diretta

Nel corso della trasmissione mattutina di Rai 1, Antonella Clerici ha interrotto la consueta leggerezza per condividere una notizia che ha scosso l’intera troupe: il marito di Giusina Battaglia Sergio, è deceduto all’improvviso nel weekend. La conduttrice ha introdotto la comunicazione con le parole “Una notizia che riguarda tutti noi e che però non è una bella notizia”, sottolineando il carattere familiare del programma e l’attaccamento del pubblico ai volti abituali.

Il ricordo di un compagno di vita e di lavoro

Sergio, ex cameraman, è stato al fianco di Giusina fin dal 2010, quando la coppia si unì in matrimonio. Oltre a condividere la vita privata, ha curato le riprese dei primi video di cucina realizzati nella loro abitazione durante il lockdown del 2020.

Con soli due smartphone e un cavalletto quelle clip hanno attirato l’attenzione di Food Network, aprendo la strada al programma dedicato a Giusina, Giùsina in cucina in onda dal 2 maggio 2020.

Il ruolo di Sergio nella nascita del progetto televisivo

Le riprese effettuate da Sergio hanno trasformato la cucina di casa in un vero e proprio set, consentendo a Giusina di presentare le ricette della sua terra, la Sicilia, al pubblico nazionale.

Il suo impegno tecnico è stato fondamentale per la qualità dei contenuti, contribuendo al passaggio da semplici video social a una produzione televisiva di successo, con più stagioni, libri di ricette e viaggi on the road in tutta l’isola.

Il legame emotivo con la squadra di ‘È sempre mezzogiorno’

Antonella Clerici ha poi rivolto un “grandissimo abbraccio” a Giusina, ricordando che il programma è una grande famiglia. Il pensiero è stato dedicato in particolare ai due gemelli, Marco e Luca, nati nel 2016 e ora di dieci anni, che si trovano ad affrontare una perdita precoce. La conduttrice ha rassicurato Giusina con parole di vicinanza: “Giusina, ti vogliamo bene. Quando te la senti, naturalmente, noi ti aspettiamo”.

Nel corso degli anni, la collaborazione tra Giusina e il team di È sempre mezzogiorno è stata arricchita da momenti di solidarietà, come la denuncia pubblica di insulti subiti dalla chef nel novembre precedente, contenuta in un intervento contro gli abusi online e sostenuta dalla conduttrice.

Una vicenda che rimane avvolta nel mistero

Le cause della morte di Sergio non sono state rivelate durante la puntata, né sono stati forniti ulteriori dettagli dai presenti. Il rispetto per la privacy della famiglia è stato enfatizzato, lasciando a Giusina lo spazio necessario per elaborare il lutto. Nel frattempo, la trasmissione ha promesso di mantenere aperta la porta al ritorno dell’ospite non appena la chef deciderà di farlo, ribadendo l’importanza della solidarietà all’interno del progetto televisivo.