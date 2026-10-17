Il cast di The Voice Senior ha vissuto una serata ricca di emozioni venerdì 16 ottobre 2026, quando Francesca Magnelli, 62enni trans originaria di Lucca, è salita sul palco interpretando “La Fine” di Nesli. La sua presenza ha scatenato una serie di reazioni tra i giudici, culminate in un duetto con la coach Arisa.

Francesca racconta di aver vissuto una vita segnata da due momenti fondamentali: la nascita biologica il 1° marzo 1964 e, trenta anni dopo, la possibilità di cambiare nome sulla carta d’identità lo stesso giorno del suo compleanno, il 1° marzo 1994. “Nel 1994 mi è arrivato il consenso dell’anagrafe di cambiare nome proprio alla stessa ora, lo stesso giorno della mia data di nascita, quindi doveva essere così”, spiega.

Il percorso personale di Francesca Magnelli

Figlia di una famiglia benestante, ha trascorso un’infanzia tranquilla a Lucca, ma l’adolescenza è stata caratterizzata da un profondo sconforto nel vedere le cugine sperimentare i primi flirt. “Desideravo tanto vivere quelle esperienze e sentirmi come loro”, ricorda. Solo grazie a un amore che l’ha sostenuta ha avuto il coraggio di intraprendere il percorso di transizione.

La musica è sempre stata parte integrante del suo mondo. Da bambina fingeva di cantare davanti alla televisione e, all’età di 18 anni, ha inciso un q-disc composto da quattro tracce, dimostrando fin da subito una spinta artistica.

La serata del 16 ottobre 2026 a The Voice Senior

Durante la sua esibizione, tre dei quattro giudici – Arisa, Fiorella Mannoia, e il duo Clementino & Rocco Hunt – hanno girato le loro sedie, manifestando interesse. Nek, l’ultimo coach, non ha fornito alcuna motivazione per la sua decisione di non voltarsi.

La reazione di Fiorella Mannoia è stata particolarmente intensa: “Mi è arrivata una spada in pieno petto, mi hai lasciata senza parole, hai cantato col cuore”. Anche Clementino ha condiviso la sua emozione, affermando: “Mi sono commosso tantissimo, ho sentito l’emozione prima ancora di girarmi”.

Il duetto con Arisa

Arisa, desiderosa di inserire Francesca nella propria squadra, le ha proposto di cantare insieme “La Donna Cannone” di Francesco De Gregori. Dopo l’esibizione, la cantante ha scelto di unirsi al suo team, dichiarando: “Premetto la mia massima ammirazione per tutti, ma dopo questo duetto come faccio: scelgo Arisa”.

Il duetto ha suscitato standing ovation dal pubblico e dai coach, confermando la potente connessione emotiva creata sul palco.

Altri concorrenti e giudizi

Accanto a Francesca, è stato presente anche Luca Sandri, attore e doppiatore, la cui performance non ha convinto alcun giudice, che hanno scelto di non girarsi.

L’episodio si è concluso con un clima di entusiasmo, grazie alle storie di riscatto e alle performance sincere, dimostrando che The Voice Senior resta un palcoscenico dove talenti diversi possono emergere e commuovere il pubblico.