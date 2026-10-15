“Certo che ho tradito”, Paolo Bonolis ammette le scappatelle in diretta

Paolo Bonolis, battute al vetriolo sui tradimenti nel confronto con Sonia Bruganelli e critiche alla Bibbia: nel programma di Italia 1 il conduttore ironizza sull’adulterio e definisce «i tre gradi dell’arroganza» i primi tre comandamenti.

Paolo Bonolis torna a far parlare di sé con battute provocatorie e dichiarazioni destinate a dividere il pubblico. Ospite del programma dell’ex moglie Sonia Bruganelli, il conduttore ha scherzato sui tradimenti e si è lasciato andare a considerazioni pungenti sulla Bibbia e sui Dieci Comandamenti, senza rinunciare alla sua consueta ironia.

Paolo Bonolis contro la Bibbia, l’affondo sui primi tre comandamenti

Il tradimento, però, non è stato l’unico argomento affrontato durante l’incontro. Il format di Sonia Bruganelli, che racconta gli ospiti attraverso i libri, ha associato a Bonolis la Bibbia, scelta che ha dato origine a una riflessione particolarmente critica sulla religione. Quando la conduttrice ha ricordato quanto il testo sacro abbia inciso sulla storia dell’umanità, il presentatore ha replicato con un lapidario «Purtroppo».

Ha poi precisato: «Io sono agnostico, non ho la presunzione di dire che non c’è niente», spiegando di non essere mai stato convinto dalle idee religiose sulle quali, a suo giudizio, si è costruito un sistema di potere.

Il giudizio più severo ha riguardato l’Antico Testamento, contrapposto alla visione morale che Bonolis riconosce nel Nuovo.

«Nel Vecchio Testamento c’è una divinità sanguinaria e terribile, il Padre», ha dichiarato, indicando poi nel principio «non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te» un insegnamento più concreto. Per sintetizzare la propria interpretazione, ha scomodato anche il celebre Marchese del Grillo, citando la frase «Io sò io e voi non siete un ca**o». Una battuta che, nella sua lettura, riassume il rapporto tra autorità e obbedienza. Infine, anche i primi tre comandamenti sono finiti nel mirino: Bonolis li ha definiti «i tre gradi dell’arroganza». Le sue dichiarazioni, pronunciate nel consueto registro ironico e provocatorio, hanno così spostato la conversazione dalla sfera privata a una critica più ampia dei precetti religiosi.

“Certo che ho tradito”, Paolo Bonolis ammette le scappatelle in diretta

È bastato affrontare uno dei Dieci Comandamenti per trasformare l’intervista di Paolo Bonolis in un siparietto destinato a far parlare. Nella puntata conclusiva di Come ti leggo – Page à Vu, andata in onda il 14 ottobre su Italia 1, Sonia Bruganelli ha provocato l’ex marito proprio sul tema dell’infedeltà, ricordando il precetto «Non commettere adulterio». Il conduttore ha risposto con un «Eh, lo dici a me?!», dando alla padrona di casa l’occasione per rincarare la dose: «Guarda che tu l’hai commesso adulterio!». A quel punto Bonolis ha replicato senza perdere il sorriso: «Certo! Come fai a non commetterlo? Ogni tanto una boccata d’aria».

La conversazione è proseguita con un tentativo di riscrivere la regola religiosa in una forma meno categorica. Bruganelli gli ha chiesto come avrebbe modificato il comandamento senza cancellarlo del tutto, ottenendo una risposta in pieno stile Bonolis: «Commetti adulterio con cautela».

Le battute si inseriscono nel racconto di una relazione durata oltre vent’anni: i due si sono sposati nel 2002 e hanno annunciato la separazione nel 2023. La stessa Bruganelli aveva raccontato nel 2024, durante un’intervista a Belve, di aver tradito il marito e di averglielo confessato quando avevano deciso di lasciarsi.