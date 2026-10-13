"Sto sanguinando, mi serve un dottore", incidente al GF Vip

Momenti di apprensione e preoccupazione ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip, con Valeria Marini che, cadendo a terra, si è ferita al labbro. Ma ecco nel dettaglio che cosa è accaduto.

Gf Vip, incidente in diretta: “Sto sanguinando!”

Ieri sera, lunedì 12 ottobre 2026, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi alla conduzione e Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinionisti.

Durante la serata però ci sono stati momenti di paura e apprensione a causa di un incidente capitato proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il tutto è successo durante un confronto tra due protagoniste del reality, ovvero Valeria Marini e Carmen di Pietro, tra batture e recriminazioni per uno specchio rotto. Risolti i diverbi però ecco l’incidente.

In pratica presa dall’entusiasmo, Carmen ha cercato di saltare in braccio alla Marini, ma entrambe hanno perso l’equilibrio e sono cadute all’indietro. La showgirl si è subito rialzata lamentando però dolore e mostrando un labbro sanguinante. “Mi hai dato una testata, mi sono fatta male, sto sanguinando.”

Gf Vip, le scuse di Carmen Di Pietro a Valeria Marini

Al termine di un confronto nella casa del Grande Fratello Vip, Carmen di Pietro ha provato a saltare in braccio a Valeria Marini ma entrambe sono cadute a terra, con la Marini che si è ferita al labbro. Subito sono arrivate le scuse di Carmen: ““Volevo andare in braccio a Valeria, ma lei non mi ha tenuta. Doveva essere un gioco… non l’ho fatto apposta.” Fortunatamente nulla di grave per Valeria Marini con la situazione all’interno della Casa, dopo il grande spavento, tornata sotto controllo. Un episodio che far discutere e che poteva portare a conseguenze più serie. Il tutto, come detto, era nato in pratica per una discussione legata a uno specchio rotto, con le due coinquiline che alla fine hanno trovato una soluzione pacifica.