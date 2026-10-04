Sembrava una serata tranquilla nella Casa del Grande Fratello Vip, ma una festa di compleanno si è trasformata in un momento di tensione per Valeria Marini. A scatenare la reazione della showgirl è stato il particolare meccanismo scelto dagli autori per stabilire chi avrebbe potuto partecipare al party organizzato per il compleanno di Giacomo Gallani.

Non essendoci spazio per tutti gli inquilini, gli invitati sono stati selezionati attraverso una catena di inviti. Giacomo ha indicato Marina La Rosa, che ha scelto Andreas Muller. Quest’ultimo ha invitato Guendalina Tavassi, dando così il via alla lista dei concorrenti ammessi alla festa. Tra gli esclusi, oltre ad Alex Belli, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto, è finita anche Valeria Marini.

La showgirl non avrebbe preso bene la decisione e, sentendosi nuovamente messa da parte, ha minacciato di abbandonare il reality.

Valeria Marini in confessionale: “Voglio uscire dal gioco stasera”

Dopo aver appreso di essere stata esclusa dalla festa, Valeria Marini si è diretta verso il confessionale, manifestando apertamente la propria intenzione di lasciare la Casa.

“Non ho più voglia di stare qui, me ne voglio andare, basta. Voglio uscire dal gioco stasera“, ha sbottato, spiegando di sentirsi esclusa dalle attività organizzate all’interno del programma. “Non mi diverto, non mi piace più, non ce la faccio a stare qui“, ha aggiunto, arrivando a dire di voler tornare dalla madre. Il tentativo di Megan Ria di farla ragionare non sarebbe bastato a farle cambiare idea. La showgirl si è quindi diretta in camera per raccogliere i propri vestiti, mentre alcuni degli altri concorrenti hanno cercato di raggiungerla per tranquillizzarla.

Marina La Rosa e Giulia Provvedi hanno persino offerto alla showgirl il proprio posto alla festa, ma Valeria ha rifiutato, sostenendo di non voler prendere il posto di nessuno. “Questi giochetti non mi piacciono, mi avete esclusa“, avrebbe continuato a ripetere, ricordando anche altre occasioni in cui, a suo dire, si sarebbe sentita messa da parte.

Dalla rabbia alle lacrime: “Mi sento inutile”

Nel corso della discussione, la tensione ha lasciato spazio anche a un momento di forte sconforto. Valeria Marini ha spiegato di non sentirsi più a suo agio nella Casa e di avere la sensazione di non essere considerata dagli altri concorrenti. “Non sto bene in questa situazione, è dall’inizio che vengo tagliata fuori da tutto. Qui ormai sto male, non mi diverto e soprattutto non sono felice“, avrebbe detto la showgirl, confermando la volontà di ritirarsi. Poco dopo, però, la situazione è cambiata. Valeria è scoppiata a piangere, parlando del proprio bisogno di sentirsi apprezzata: «Mi sento inutile. Anche io ho bisogno delle mie carezze al cuore».

Ha quindi spiegato quanto per lei sia importante il mondo dello spettacolo e quanto sia difficile vivere un’esperienza nella quale non riesce a sentirsi coinvolta. “Ma non c’entrate voi, il problema sono io“, ha poi precisato, rivolgendosi agli altri concorrenti. A contribuire a risollevare il suo umore è stato infine Alex Belli. Nonostante la minaccia di abbandonare il programma, Valeria Marini non ha lasciato la Casa e, almeno per il momento, continua la sua esperienza al Grande Fratello Vip.