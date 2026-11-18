Nereto, Claudio Di Sabatino, 35 anni, è stato trovato morto in un casolare abbandonato. Il giovane era scomparso domenica.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Claudio Di Sabatino, il 35enne scomparso a Nereto, in provincia di Teramo, nella mattinata di domenica. Il giovane è stato trovato senza vita all’interno di un casolare abbandonato. Viveva e lavorava a Milano, ma era tornato nel suo paese d’origine per trascorrere alcuni giorni con i familiari.

La notizia del ritrovamento mette fine a giorni di apprensione e ricerche, durante i quali le forze dell’ordine avevano cercato di ricostruire gli ultimi spostamenti del giovane. Al momento non sono ancora chiare le circostanze della morte. Saranno gli accertamenti e le indagini a stabilire che cosa sia successo e come il 35enne sia arrivato nel casolare in cui è stato trovato.

La scomparsa dopo l’uscita da casa dei genitori

Claudio Di Sabatino era tornato a Nereto per passare qualche giorno con la famiglia. Domenica mattina aveva detto ai familiari che sarebbe uscito per incontrare alcuni amici. Da quel momento, però, non aveva più dato notizie di sé e i parenti non erano riusciti a mettersi in contatto con lui.

Le prime verifiche avevano permesso di ricostruire almeno una parte dei suoi spostamenti. Le telecamere di videosorveglianza del Comune lo avevano ripreso mentre si allontanava dall’abitazione. Tuttavia, le immagini non erano riuscite a chiarire in quale direzione si fosse diretto prima di sparire.

Un altro elemento che aveva complicato le ricerche era il telefono cellulare, che risultava già spento quando il giovane aveva lasciato casa. Le celle telefoniche della zona, infatti, avevano individuato la sua ultima posizione proprio nei pressi dell’abitazione dei genitori, senza fornire indicazioni utili sugli spostamenti successivi.

Le forze dell’ordine avevano ascoltato anche alcune persone vicine al 35enne, tra cui l’ex fidanzata, con la quale aveva interrotto da poco la relazione. Un passaggio inserito negli accertamenti per ricostruire le ultime ore prima della scomparsa, senza che al momento siano emersi elementi sufficienti a chiarire quanto accaduto.

Le ricerche anche a San Benedetto del Tronto e a Milano

Con il passare delle ore, la macchina dei soccorsi era stata potenziata. Le ricerche si erano concentrate non soltanto a Nereto, ma anche in altre zone, sulla base delle segnalazioni e delle informazioni raccolte dagli investigatori.

Nella giornata di martedì 17 novembre, una donna aveva contattato le forze dell’ordine sostenendo di aver visto Claudio Di Sabatino a San Benedetto del Tronto. I militari erano intervenuti per verificare la segnalazione, ma una volta arrivati sul posto non avevano trovato traccia del giovane.

Le operazioni avevano coinvolto anche Milano, città nella quale il 35enne viveva e lavorava. Gli investigatori avevano infatti esteso le verifiche anche ai luoghi che facevano parte della sua vita quotidiana, nel tentativo di trovare qualche elemento utile.

Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del corpo in un casolare abbandonato. Resta ora da capire che cosa sia successo al giovane e perché si trovasse in quell’edificio. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del decesso e verificare ogni possibile elemento utile alle indagini. Al momento, infatti, non sono state chiarite le cause della morte né le circostanze che hanno portato al tragico epilogo.