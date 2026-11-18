Nuovi sviluppi nelle indagini sugli allarmi bomba che hanno coinvolto oltre 300 scuole italiane nelle scorse settimane. La Polizia postale, in collaborazione con le autorità statunitensi, ha identificato a Phoenix un uomo che utilizzava lo pseudonimo Mikhail Andropov, comparso nella firma delle email minatorie.

Allarmi bomba nelle scuole italiane, identificato negli Usa l’uomo che utilizzava lo pseudonimo Mikhail Andropov

Dopo le ondate di email minatorie inviate a oltre 10mila istituti scolastici italiani nelle giornate dell’11, 12 e 16 novembre, che hanno provocato l’evacuazione di più di 300 scuole, arrivano nuovi sviluppi sul caso. Il Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, attraverso il coordinamento dei Centri operativi presenti sul territorio nazionale e la collaborazione con le autorità internazionali, è riuscito a identificare negli Stati Uniti un uomo che utilizzava online lo pseudonimo Mikhail Andropov, lo stesso riportato nella firma della maggior parte dei messaggi intimidatori.

Come riportato da Rai News, la sua identità è stata ricostruita grazie a un approfondimento investigativo condotto dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica partenopea. L’uomo, tuttavia, non sarebbe coinvolto nell’invio delle comunicazioni: l’Fbi avrebbe infatti escluso qualsiasi sua responsabilità nella diffusione delle minacce.

La Pec all’Ambasciata italiana e l’intervento dell’Fbi: cosa è emerso dalle indagini

Un passaggio decisivo per ricostruire la vicenda è arrivato dall’analisi di una Pec ricevuta anche dall’Ambasciata italiana a Washington, attraverso la quale un uomo, identificatosi con le iniziali G. B., segnalava un utilizzo non autorizzato della propria identità digitale. Nella comunicazione spiegava di vivere negli Stati Uniti e di servirsi del nome Mikhail Andropov sul web per motivi di sicurezza personale. Aveva inoltre raccontato di essere stato raggiunto sui social network da diversi ragazzi italiani, preoccupati per le minacce rivolte alle loro scuole, ribadendo la propria totale estraneità agli episodi.

Gli accertamenti del Centro operativo di Napoli hanno permesso di attivare i canali di cooperazione internazionale e di risalire alla posizione del mittente, individuato a Phoenix, in Arizona. Fondamentale anche il contributo dello Scip, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell’Interno, che ha agevolato lo scambio di informazioni con le autorità statunitensi. Ascoltato dall’Fbi e dal personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, G. B. ha confermato di aver trasmesso la segnalazione all’ambasciata e al Centro operativo di Napoli, oltre a riconoscere di utilizzare lo pseudonimo contestato.

Come riportato da Tgcom24, gli investigatori americani hanno quindi escluso un suo coinvolgimento nell’invio delle email minatorie, alcune delle quali contenevano riferimenti a un presunto ordigno esplosivo collocato negli edifici scolastici, con minacce di particolare gravità. Resta da chiarire chi abbia effettivamente organizzato la diffusione dei messaggi e se le diverse ondate siano riconducibili a un unico responsabile o a più persone.