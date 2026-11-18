A Oderzo (Treviso) si cerca da giorni una donna di 65 anni di cui non si hanno più notizie. L'allarme è scattato a seguito del ritrovamento di un'auto rimasta ferma per giorni in un parcheggio.

A Oderzo (Treviso) si cerca da giorni una donna di 65 anni di cui non si hanno più notizie. L’allarme è scattato a seguito del ritrovamento di un’auto rimasta ferma per giorni in un parcheggio. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco con le unità cinofile e i sommozzatori. I dettagli.

Treviso, donna di 65 anni scomparsa nel nulla

Da alcuni giorni non si hanno più notizie di una donna di 65 anni nel Trevigiano. La donna, che vive da sola, da appunto diversi giorni non ha più dato alcuna notizia di sé e sarebbe scomparsa nel nulla tra Oderzo e Gorgo al Monticano. Inoltre è stata trovata un’auto vuota, rimasta ferma in sosta da alcuni giorni all’interno del parcheggio ex Momi situato a ridosso dell’argine del fiume Monticano.

La segnalazione del mezzo abbandonato ha attivato subito la macchina dei soccorsi al fine di verificare la presenza del proprietario nelle aree golenali e nei corsi d’acqua circostanti. Impegnati nella ricerca i vigili del fuoco con unità cinofile e sommozzatori.

Treviso, donna di 65 anni scomparsa nel nulla: ricerche senza sosta

Come appena visto, una donna di 65 anni è scomparsa nel nulla da alcuni giorni tra Oderzo e Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso.

Sono in corso le ricerche serrate al fine di ritrovare la donna, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con unità cinofile e sommozzatori: l’area di ricerca si estende lungo l’asta del fiume Monticano. Ricordiamo infatti che è stata trovata nei pressi un’auto vuota e apparentemente abbandonata. I soccorritori stanno intanto perlustrando argini e campi alla ricerca di una traccia che possa indirizzare le ricerche. Le operazioni di perlustrazione fluviale e terrestre proseguono sotto il coordinamento delle forze dell’ordine e dei tecnici del soccorso pubblico. Ricordiamo inoltre che secondo le prime informazioni, la donna viveva da sola.