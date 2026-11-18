Le gemelle Kessler, icone della televisione italiana, sono mancate un anno fa, dopo 12 mesi gli amici le hanno volute ricordare in un modo speciale.

Esattamente 12 mesi fa, il 17 novembre del 2025 il mondo della televisione italiana fu colpito da una notizia terribile, l’addio delle Gemelle Kessler, icone di una tv che ormai è storia ma rimaste nell’immaginario collettivo perché rappresentavano, oltre che un canone di bellezza divenuto riferimento, anche cosa significasse davvero essere unite.

Ora arriva un ricordo tanto bello quanto inatteso, modo perfetto per ricordarle ancora una volta.

Gemelle Kessler, il ricordo della loro carriera in Italia

Le gemelle Kessler, Ellen e Alice, arrivate in Italia da giovanissime, nel nostro paese hanno costruito una carriera televisiva strepitosa, durata svariati decenni.

Da tutti sono ricordate per il “dadaumpa” e per altri balli ma erano molto di più di quello che mostravano ballando, sono state l’esempio di un qualcosa che dopo di loro non si è più visto o se si è visto, lo si è visto traslato in un qualcosa di diverso.

Loro erano uniche, uniche nel modo di interpretare la danza, loro passione poi divenuta professione ed anche per come intendevano la vita, ovvero un dono arrivato insieme e da condividere insieme sino all’ultimo istante anche e soprattutto attraverso le difficoltà che essa ci pone di fronte ogni giorno.

Gemelle Kessler, dopo un anno spunta la lettera pre-morte

Le gemelle Kessler sono venute a mancare il 17 novembre 2025 tramite suicidio assistito in Germania. Il quotidiano Bild ha pubblicato la missiva scritta dalle due donne prima di morire all’età di 89 anni.

Una scelta presa di comune accordo da entrambe che hanno quindi deciso di porre fine alle sofferenze con cui vivevano da anni. La lettera scritta probabilmente da Alice spiega il calvario vissuto da entrambe, entrando nei dettagli della malattia.

Un passaggio significativo riportato da Il Giornale – “non avevamo più qualità di vita. Siamo arrivate ad un punto molto basso“.

Lo scritto continua spiegando la volontà di lasciare la terra insieme a testimonianza ulteriore del loro legame – “Poiché siamo venute al mondo insieme, desideriamo lasciarlo attraverso un percorso comune”. Ed infine un saluto affettuoso ai tanti amici e fan con un invito a raggiungerle là dove tutto svanisce – “Vi auguriamo ogni bene. Ci vediamo sulla nuvola numero 7“.