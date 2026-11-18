Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno assegnato anche l’Alaska ai democratici. L’ex deputata Mary Peltola ha battuto il senatore uscente Dan Sullivan, al secondo mandato, strappando un altro seggio ai repubblicani. In un comunicato Peltola ha scritto: “Non c’è onore più grande che ricevere il sostegno degli abitanti dell’Alaska nella nostra lotta contro l’avidità delle grandi imprese, per ridurre i costi e mettere l’Alaska al primo posto”.

Lo Stato è tradizionalmente conservatore, e alle presidenziali del 2024 il presidente Donald Trump vi aveva ottenuto un ampio margine. Il voto in Alaska era l’ultimo ancora aperto per il Senato e completa l’avanzata democratica, sostenuta anche dal malcontento per l’inflazione persistente e per la guerra americana in Iran.

Il nuovo equilibrio al Senato

Il successo in Alaska si aggiunge alle vittorie democratiche in Stati a maggioranza repubblicana come Carolina del Sud, Texas, Kansas e Mississippi. Prima del voto il partito repubblicano controllava il Senato con 53 seggi contro i 47 dei democratici. Con il risultato dell’Alaska la composizione diventa di 56 seggi ai democratici e 44 ai repubblicani.

I democratici controllano così entrambe le Camere del Congresso e non avevano una maggioranza così ampia al Senato dai primi anni della presidenza di Barack Obama.

Conteggio lento e voto a scelta classificata

Con lo scrutinio quasi concluso, Peltola ha raccolto 138.240 voti, pari al 49,8%, contro i 127.828 di Sullivan, fermo al 46,1%. Il vantaggio è di 10.412 voti, ma nessun vincitore è ancora stato proclamato dall’Associated Press né dalle principali reti televisive. Pesa un candidato indipendente, Daniel J. Sullivan Jr., con lo stesso cognome del senatore uscente, che ha ottenuto 4.560 voti. Un’inchiesta del New York Times di ottobre riferiva che collaboratori della campagna di Peltola avrebbero lavorato per favorire quella candidatura, circostanza che Trump ha usato per le sue accuse di manipolazione.

Il repubblicano Gerald Heikes ha raccolto altri 5.885 voti. Sommando i candidati minori si arriva a 10.445 preferenze, appena 33 in più del vantaggio di Peltola. In teoria Sullivan potrebbe recuperare, ma dovrebbe ottenere quasi tutti quei voti nelle redistribuzioni, eventualità poco probabile.

Il sistema usato è il ranked choice voting, o voto a scelta classificata, introdotto con un referendum nel 2020 e in funzione dal 2022. L’elettore indica un ordine di preferenza. Al primo conteggio si considerano solo le prime preferenze: chi supera il 50% vince subito. Altrimenti si elimina il candidato meno votato e le sue schede passano alla seconda preferenza, fino a restarne due. Chi non ha indicato altre preferenze non vede trasferito il proprio voto. Nel caso di Peltola, ferma al 49,8%, le redistribuzioni sono necessarie. Il metodo allunga lo scrutinio, che in Alaska è già lento per le distanze e per le comunità raggiungibili solo in aereo o via mare. La legge prevede quindici giorni dalle elezioni prima del conteggio delle preferenze successive. La redistribuzione è prevista per il 18 novembre e la certificazione definitiva per il 25.

Il referendum contro il sistema di voto

Gli elettori dell’Alaska hanno respinto il referendum che avrebbe abolito il ranked choice voting, con il ritorno alle primarie di partito e a un’unica preferenza. È la seconda volta in due anni che gli elettori difendono il sistema, nonostante la campagna dei repubblicani. Trump lo ha definito “disastroso e altamente fraudolento”. I sostenitori del metodo sostengono che offra una rappresentanza più ampia e spinga i candidati a cercare consensi anche fuori dal proprio schieramento. Il referendum avrebbe inoltre cancellato alcune norme sulla trasparenza dei finanziamenti elettorali.

Il risultato assume peso politico anche per l’elezione del democratico Jonathan Kreiss-Tomkins a governatore, dopo la sconfitta di tre candidati repubblicani. È il primo democratico alla guida dello Stato dal 1998, con il sostegno della senatrice repubblicana Lisa Murkowski, da tempo in contrasto con Trump. Per Peltola manca solo il passaggio formale: se le seconde preferenze confermeranno il risultato, occuperà il seggio di Sullivan e porterà i democratici a 56 senatori.