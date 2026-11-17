Un aereo da trasporto militare russo Antonov An-12 è precipitato nella regione di Kemerovo, nella Siberia sudoccidentale, nella serata di martedì 17 novembre 2026. Il governatore Ilya Seredyuk ha confermato lo schianto nei pressi del villaggio di Yagunovo, a circa 5 chilometri (3 miglia) a sud del capoluogo regionale Kemerovo. Le prime informazioni parlavano di un numero di passeggeri compreso tra 13 e 17, ma la notizia dell’intero equipaggio è stata poi confermata come tragica.

Il bilancio delle vittime e la dinamica dello schianto

Secondo le ricostruzioni più recenti, a bordo si trovavano 17 persone, e nessuna è sopravvissuta. Un presunto testimone oculare ha raccontato che l’apparecchio era in fiamme prima di scendere bruscamente e di esplodere al contatto con il suolo. Il velivolo stava volando sopra la regione quando ha perso quota.

Il governatore ha riferito che l’aereo era in rotta da Novosibirsk verso Kansk, nel Territorio di Krasnoyarsk.

Sul luogo dell’incidente è stato allestito un centro di emergenza con personale medico, polizia, servizi di soccorso e truppe della Guardia Nazionale. Il canale televisivo Ren TV ha riportato che l’equipaggio avrebbe cercato di allontanare l’aereo in fiamme dai palazzi residenziali fino all’ultimo momento.

Le ipotesi sulla causa

Il canale Telegram Baza ha indicato come possibile causa una perdita di carburante per aviazione, citando fonti anonime vicine alla vicenda. Lo stesso canale ha aggiunto che il velivolo potrebbe aver tentato un atterraggio d’emergenza prima dello schianto. Al momento non sono state ufficializzate le cause dell’incidente.

L’Antonov An-12 è un turboelica quadrimotore progettato in Unione Sovietica negli anni Cinquanta, impiegato a lungo per trasportare truppe, mezzi militari e carichi. Non è la prima volta che aerei militari russi si schiantano durante voli di trasferimento o esercitazioni. Nell’ottobre dello stesso anno un caccia Su-30 era precipitato durante un addestramento programmato nell’oblast di Kaliningrad.