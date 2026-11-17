A Padova tre ragazze, tra i 16 e i 18 anni, hanno sparato con una replica di una Colt davanti alla caserma della Polizia. Le tre sono state fermate e portate in Questura.

A Padova tre ragazze, tra i 16 e i 18 anni, hanno sparato con una replica di una Colt davanti alla caserma della Polizia. Le tre sono state fermate e portate in Questura. I dettagli della vicenda.

Shock a Padova, tre ragazze sparano con una replica di una Colt davanti alla caserma: fermate

A Padova, tre ragazze tra i 16 e i 18 anni legate a centri sociali hanno sparato con la replica di una Colt davanti alla caserma della polizia.

Tutte e tre erano vestite di scuro e incappucciate, nei filmati delle telecamere di videosorveglianza le si vede mentre percorrono la ciclabile, finché una di loro non estrae la replica della pistola dal giubbotto per esplodere il colpo contro la porta carraia del Reparto Mobile. Le tre ragazze sono state individuate e fermate, coi poliziotti le hanno trovate appunto in possesso di una riproduzione di una pistola tipo revolver Colt con canna da 4 pollici, calibro 45 magnum caricata a salve.

In Questura sono stati avvisati i genitori delle due minorenni ed è stata autorizzata anche una perquisizione domiciliare. A casa di una delle tre c’erano un fumogeno e la targa in ottone di una scuola superiore locale. Dalle indagini sono emersi pure legami con l’area antagonista padovana legata ai centri sociali. Le giovani si stavano infatti organizzando al fine di prendere parte alla manifestazione studentesca in programma venerdì 20 novembre.

Padova, tre ragazze sparano a salve davanti alla caserma. Il questore: “Episodio grave e inquietante”

Queste le parole del il questore Marco Odorisio su quanto avvenuto a Padova: “Si tratta di un episodio grave ed inquietante posto in essere da tre ragazze, due minorenni ed una neo maggiorenne che, detenendo una riproduzione di un Revolver Colt 4 pollici, calibro 45 magnum, si sono rese protagoniste di un gesto che oltre a procurare un immediato allarme, poteva esporre al rischio di serie conseguenze, anche per l’incolumità delle stesse, in ragione di una minaccia a mano armata rivolta contro la sede del II Reparto Mobile di Padova e il tempestivo intervento dei poliziotti in servizio di vigilanza alla Caserma. Una riflessione comune si impone anche alla luce di quanto contestualizzato, con riferimento alle varie e diversificate agenzie educative, in primis la famiglia, luoghi di ascolto dei nostri ragazzi per renderli consapevoli e responsabili in ordine alla antisocialità di una condotta, di cui sempre più spesso si rendono principali protagonisti”