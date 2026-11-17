A Musile di Piave (Venezia) un camion troppo pesante ha fatto crollare il ponte galleggiante di Caposile. Sul posto sono giunti subito i soccorsi. I dettagli di quanto accaduto.

Paura in Veneto, camion troppo carico fa crollare il ponte

Questa mattina, martedì 17 novembre 2026, ci sono stati momenti di terrore in Veneto, precisamente a Musile di Piave, nel Veneziano, dove un camion troppo pesante al suo passaggio ha fatto crollare il ponte galleggiante di Caposile.

Il mezzo pesante era carico di ghiaia e ha provocato il cedimento strutturale del ponte. Il peso eccessivo del camion si è infatti rivelato insostenibile per la storica infrastruttura composta da barche, che ha ceduto improvvisamente facendo precipitare il tir direttamente nel fiume Sile. Il dramma è successo intorno alle ore 09.20, sul posto sono giunti subito i soccorsi, i vigili del fuoco e le autorità.

Paura in Veneto, camion troppo carico fa crollare il ponte: vigili del fuoco sul posto

Come appena visto, questa mattina si è verificato un brutto incidente a Musile di Piave, in provincia di Venezia, dove un camion troppo carico ha fatto crollare il ponte galleggiante di Caposile. Il mezzo pesante è poi precipitato nel fiume Sile.

Fortunatamente il conducente è rimasto illeso, è anche uscito autonomamente dal mezzo. Sul posto sono giunti e stanno ancora operando le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di San Donà di Piave e Jesolo, con il supporto dell’autogrù di Treviso. Presente anche la polizia locale. I pompieri stanno procedendo alle operazioni per lo scarico del materiale trasportato dal mezzo e al posizionamento di panne assorbenti sul fiume Sile, al fine di contenere eventuali sversamenti e prevenire la dispersione di carburante nelle acque del fiume stesso. Il tratto in questione è stato chiuso al traffico e si invita quindi i cittadini a evitare la zona e a utilizzare il percorso alternativo in direzione Salsi-Jesolo.