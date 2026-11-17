Mattinata di forti disagi per gli automobilisti in transito sulla E45, dove un tir si è ribaltato bloccando completamente la carreggiata in direzione Terni. L’incidente, avvenuto alle prime luci dell’alba nei pressi di Montecastrilli, ha reso necessaria la chiusura del tratto interessato e l’attivazione di deviazioni.

Incidente sulla E45, tir si ribalta e blocca la carreggiata: traffico paralizzato verso Terni

L’episodio si è verificato intorno alle 6:30 di martedì 17 novembre, all’altezza dello svincolo di Montecastrilli, nel tratto compreso tra Montecastrilli e San Gemini. Per motivi ancora da chiarire, un autoarticolato ha perso stabilità, uscendo autonomamente dalla carreggiata e ribaltandosi sulla sede stradale. Il mezzo pesante è finito di traverso, occupando entrambe le corsie di marcia e impedendo agli altri veicoli di proseguire.

Il conducente, che si trovava alla guida del camion al momento dell’incidente, è stato raggiunto dai sanitari del 118. Secondo le prime informazioni, l’autotrasportatore non avrebbe riportato conseguenze gravi e sarebbe rimasto sostanzialmente illeso.

Vigili del fuoco e Polizia stradale sul posto: deviazioni e operazioni di recupero

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco della centrale di Terni, della Polizia stradale e del personale Anas.

Le squadre hanno raggiunto il tratto interessato per prestare assistenza, mettere in sicurezza l’area e occuparsi del recupero dell’autoarticolato. Le operazioni si sono rivelate particolarmente impegnative proprio a causa delle dimensioni del mezzo, che ha ostruito completamente la carreggiata sud della strada statale 3 bis Tiberina. Per consentire gli interventi e ripristinare la viabilità è stata disposta la chiusura della E45 in direzione Terni.

Agli automobilisti è stato quindi indicato di uscire allo svincolo di Montecastrilli e di rientrare sulla statale attraverso lo svincolo di San Gemini Nord. Il recupero del camion richiede un intervento articolato e tempi non immediati. Restano intanto da ricostruire le cause e l’esatta dinamica del ribaltamento, sulle quali sono in corso gli accertamenti.