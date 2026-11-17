Sport e UE: streaming illegale, Russia e test AD5

Sport e UE: streaming illegale, Russia e test AD5

Il commissario europeo allo Sport Glenn Micallef parla di streaming illegale, del futuro di Gianni Infantino e del ritorno degli atleti russi nelle competizioni internazionali.

Le regole sportive europee cambiano. Nel nuovo episodio del podcast il commissario europeo allo Sport Glenn Micallef risponde alle domande sullo streaming sportivo illegale, sul futuro del presidente della FIFA Gianni Infantino e sulle polemiche legate al rientro degli atleti russi nelle competizioni internazionali.

Sanzioni alla Russia e controlli sulla loro applicazione

Nella stessa puntata Zoya e Ian discutono della 22esima tornata di sanzioni contro la Russia che l’UE prepara. La questione centrale riguarda l’efficacia delle misure già in vigore, perché cresce il numero di domande su quanto siano realmente applicate.

Il concorso per entrare nelle istituzioni europee

La collega Sonja Rijnen racconta il percorso di selezione per lavorare presso le istituzioni UE, una prova molto competitiva e a tratti curiosa.

Il racconto mostra come si svolge l’esame AD5 e quali sono le sue fasi.

Chi ha sostenuto il test AD5 per lavorare nelle istituzioni europee può raccontare la propria esperienza scrivendo su WhatsApp al numero +32 491 05 06 29.