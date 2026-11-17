Nuovo allarme negli Stati Uniti per le possibili mosse dell’Iran contro l’amministrazione di Donald Trump. Secondo un’indiscrezione della Cnn, l’intelligence americana avrebbe intercettato piani dettagliati per colpire alcuni funzionari statunitensi a Washington, valutando anche l’impiego di una bomba sporca o di armi chimiche.

Iran, piani per colpire Washington: l’ipotesi della bomba sporca e delle armi chimiche

L’Iran

starebbe valutando diverse strategie per attaccare esponenti dell’amministrazione di Donald Trump sul territorio statunitense, prendendo in considerazione anche l’utilizzo di una bomba sporca o di sostanze chimiche nella capitale americana. A rivelarlo è un’esclusiva della Cnn, che cita sette funzionari dell’intelligence degli Stati Uniti. Le informazioni raccolte dagli apparati di sicurezza descriverebbero scenari particolarmente dettagliati, con l’individuazione di possibili obiettivi e luoghi da colpire a Washington.

Al momento, tuttavia, non emergerebbero elementi che facciano pensare a un’azione imminente né prove di una decisione definitiva da parte di Teheran di procedere con gli attacchi.

Le autorità americane considererebbero queste informazioni un segnale della crescente propensione iraniana all’escalation, in un contesto segnato dalle forti pressioni militari ed economiche esercitate sul Paese.

Resterebbero inoltre dubbi sulla capacità concreta dell’Iran di mettere in pratica i progetti, anche per quanto riguarda la disponibilità del personale necessario. La questione è stata affrontata nel corso di diverse riunioni tenute nell’ultima settimana, con l’obiettivo di individuare le possibili contromisure. Le tensioni tra Washington e Teheran si inseriscono in una lunga serie di minacce rivolte a esponenti statunitensi fin dal primo mandato di Trump, con particolare attenzione ai possibili attentati durante i viaggi all’estero. Anche il presidente americano, nei mesi scorsi, avrebbe dovuto modificare il proprio programma di rientro dopo il vertice Nato, tornando a utilizzare il tradizionale Air Force One per ragioni di sicurezza.

La Casa Bianca frena: «Al momento non ci sono minacce credibili». L’allarme di Netanyahu sull’Europa

Sulle indiscrezioni diffuse dalla Cnn è intervenuta anche la Casa Bianca, invitando a non considerare imminente un possibile attacco. La portavoce Lauren Bis ha dichiarato: «Monitoriamo tutte le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili». Una precisazione che ridimensiona, almeno sul piano della sicurezza immediata, lo scenario delineato dalle informazioni di intelligence, pur confermando l’attenzione delle autorità americane nei confronti delle mosse iraniane.

A lanciare un ulteriore avvertimento è stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui le ambizioni missilistiche e nucleari di Teheran rappresenterebbero un pericolo anche al di fuori del Medio Oriente. Durante una conferenza stampa congiunta a Gerusalemme con il premier della Repubblica Ceca Andrej Babiš, Netanyahu ha dichiarato: «I missili iraniani non si fermano ai confini di Israele. Né si ferma il suo terrorismo. E nemmeno le sue ambizioni nucleari. L’Europa non è una spettatrice. L’Europa è un obiettivo». Nel suo intervento ha inoltre ringraziato Praga per il sostegno a Israele, criticando la posizione di altri governi europei rispetto alle operazioni militari israeliane. «Alcuni preferiscono condannare Israele piuttosto che affrontare il terrorismo», ha affermato, aggiungendo che la Repubblica Ceca «non confonde il bene con il male».