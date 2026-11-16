Il confronto diplomatico sulla guerra in Ucraina si fa sempre più delicato, tra le condizioni poste da Mosca per arrivare a un accordo e i tentativi di Kiev di ottenere maggiori garanzie dai partner occidentali. Il Cremlino avverte che, in assenza di prospettive concrete di intesa con l’Europa, la Russia potrebbe ricorrere alla forza per perseguire i propri obiettivi.

Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha ribadito che la linea negoziale russa resterà ancorata alle richieste già formulate da Vladimir Putin nel giugno 2024, senza cambiamenti rispetto a quanto stabilito allora. Parallelamente, il presidente ucraino punta a rafforzare il sostegno europeo e militare, mentre Tallinn annuncia la chiusura dei valichi di frontiera con la Russia a partire dal prossimo dicembre, dopo un presunto tentativo di sabotaggio ai danni di un’azienda della difesa estone.

Le condizioni di Mosca per i negoziati e la posizione di Zelensky: l’ipotesi referendum sui territori

A delineare nuovamente le intenzioni russe è stato Sergey Lavrov. Il capo della diplomazia di Mosca, come riportato dall’agenzia Tass, ha spiegato che la posizione negoziale sulla guerra in Ucraina sarà orientata al raggiungimento degli obiettivi dell’“operazione militare speciale“.

Si tratta, ha precisato, di richieste “formulati da Putin nel giugno 2024 e mai cambiati da allora“. Lavrov ha inoltre commentato l’atteggiamento dei governi europei, sostenendo che “Gli europei stanno capendo che il treno sta partendo e vogliono salire sull’ultimo disponibile“.

Ancora più esplicito il messaggio arrivato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui Mosca potrebbe essere costretta a utilizzare la forza qualora non emergessero possibilità concrete di raggiungere un’intesa con i Paesi europei. Se l’Unione europea non fosse realmente interessata alla pace, ha osservato, non avrebbe senso avviare confronti né sulla fine del conflitto né sulla futura organizzazione della sicurezza continentale. Peskov ha anche evidenziato le difficoltà dei governi europei nel trovare una posizione condivisa, attribuendole alle divisioni interne che rallenterebbero qualsiasi iniziativa diplomatica. “Vedremo se riusciranno a trovare la capacità e la determinazione necessarie per raggiungere una posizione comune e agire rapidamente. Finora non ci sono riusciti“, ha dichiarato. Il portavoce ha comunque riconosciuto che un confronto con l’Europa sarà necessario, dal momento che la conclusione della guerra dovrà essere accompagnata da una nuova architettura di sicurezza per il continente. I due aspetti, ha sottolineato, “nessuno dei due elementi può esistere senza l’altro”.

Sul fronte ucraino, Zelensky ha riferito che tra le ipotesi avanzate dagli Stati Uniti per arrivare a un’intesa con Mosca ci sarebbe uno scambio tra la rinuncia a parte dei territori e l’adesione dell’Ucraina alla Nato. Il presidente ha aperto alla possibilità di sottoporre una simile soluzione al giudizio dei cittadini, a condizione che vengano garantite adeguate tutele internazionali. “A fronte di garanzie specifiche da parte di Nato e Ue, di un sostegno finanziario e di armamenti chiederò all’opinione pubblica che ne pensa“, ha spiegato, lasciando intendere che un referendum potrebbe rappresentare uno strumento per valutare un eventuale compromesso. Kiev, tuttavia, continua a chiedere un coinvolgimento più ampio dei propri alleati nei negoziati. “Il formato trilaterale Ucraina-Stati Uniti-Russia non solo deve diventare un formato quadrilaterale, ma deve anche essere significativamente rafforzato“, ha affermato Zelensky.

La Coalizione dei Volenterosi e il sostegno militare a Kiev: l’Estonia chiude i confini con Mosca

In vista dei prossimi sviluppi diplomatici, Zelensky ha annunciato l’organizzazione di una nuova riunione della Coalizione dei Volenterosi, che potrebbe assumere un’importanza decisiva per definire una linea comune europea nei confronti della Russia. Nel suo consueto intervento serale, il presidente ucraino ha descritto l’appuntamento come un incontro “importante, che potrebbe rivelarsi storico“, con l’obiettivo di costruire una posizione europea compatta e determinata a sostenere Kiev. Intanto, per la prossima settimana è attesa anche una nuova riunione del Gruppo di Contatto per la Difesa dell’Ucraina, noto come formato Ramstein.

Tra le priorità indicate da Zelensky figura soprattutto il rafforzamento della difesa aerea, con particolare attenzione alla disponibilità di sistemi missilistici Patriot e NASAMS. Le informazioni raccolte dall’intelligence ucraina segnalerebbero infatti che la Russia starebbe preparando nuovi attacchi contro il Paese. “La minaccia balistica russa rimane molto, molto seria. Ci sono informazioni di intelligence sulla preparazione di nuovi attacchi“, ha avvertito il presidente, annunciando ulteriori interlocuzioni con i partner per incrementare anche la produzione di droni. Si tratta di strumenti che, secondo Zelensky, hanno già dimostrato la propria efficacia sul campo di battaglia e per i quali l’Ucraina dispone di ulteriori margini di sviluppo.

Nel frattempo, l’Europa ha individuato cinque Paesi incaricati di rappresentarla nei prossimi colloqui sull’Ucraina: Francia, Regno Unito, Polonia, Germania e Italia, affiancati dalle istituzioni dell’Unione europea. Un passaggio che Kiev considera fondamentale per evitare di rimanere esclusa dalle decisioni sul proprio futuro e per consolidare il fronte occidentale. Proprio su questo punto Zelensky è intervenuto anche attraverso un messaggio pubblicato su X, nel quale ha denunciato la contrapposizione tra Mosca e i Paesi europei. Secondo il presidente, la guerra dimostrerebbe il modo in cui il Cremlino considera la vita umana, le altre nazioni e il rispetto delle regole internazionali. “La Russia rispetta solo la forza; è proprio per questo motivo che una posizione di forza è indispensabile per costringere la Russia a porre fine a questa guerra“, ha scritto. E ancora: “Se l’Europa non è forte, tutto ciò che le è caro andrà perduto. Non dobbiamo permettere che accada“. Per il leader ucraino, la strada per scongiurare questo scenario passa da un’Europa più unita e dal pieno coinvolgimento di Kiev: “La pace arriva quando l’unità di coloro che la difendono non lascia alcuna possibilità alla guerra“.

A rendere ancora più tesi i rapporti tra Mosca e i Paesi europei contribuisce la decisione annunciata dall’Estonia. Il ministro degli Esteri Margus Tsahkna ha comunicato che tutti i valichi di frontiera terrestri con la Russia saranno chiusi dal 1° dicembre. La misura arriva dopo il tentativo di incendio verificatosi nella serata precedente ai danni della società di difesa estone Threod Systems, episodio che Tallinn considera un’azione di sabotaggio riconducibile ai servizi segreti militari russi, il GRU. Tsahkna ha dichiarato che le autorità avrebbero raccolto prove secondo cui proprio l’intelligence militare di Mosca avrebbe ordinato l’operazione. “La Russia deve comprendere che le azioni ostili contro l’Estonia comportano delle conseguenze“, ha scritto il ministro, aggiungendo che i tentativi di intimidazione e destabilizzazione non resteranno senza risposta.