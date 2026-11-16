Il mandato di Antonio Guterres si chiuderà il 31 dicembre, e la corsa al segretario generale ONU è entrata nella sua fase conclusiva. Otto candidati, presentati da Stati membri, si contendono la carica più alta dell’organismo multilaterale, ma il percorso è ostacolato da voti segreti, alleanze geopolitiche e il potere di veto dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (P5).

La pressione è aumentata dopo l’inclusione tardiva di due nuovi aspiranti, la diplomatica emiratina Lana Nusseibeh e il candidato turco Feridun Sinirlioglu, che hanno spinto la competizione verso una zona di alta incertezza.

I protagonisti della competizione

Tra i nomi in lizza, cinque donne e tre uomini, per lo più provenienti dall’America Latina e dai Caraibi, rispettando la consuetudine informale di rotazione geografica.

La costaricana Rebeca Grynspan, attuale direttore della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), si è distinta nei sondaggi informali del Consiglio di Sicurezza, ottenendo 12 voti di incoraggiamento e solo tre di disincoraggiamento nell’ultimo scrutinio del 5 novembre. Altri candidati includono il capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Rafael Grossi, e i diplomatici Guyanese Carolyn Rodrigues Birkett, Antigua e Barbuda Maria Fernanda Espinosa e Ecuador Ivonne A-Baki, tutti alle prese con valutazioni critiche da parte di almeno uno dei P5.

Rebeca Grynspan, candidato favorito

Grynspan è descritta come una candidata di continuità, grazie al suo ruolo presso UNCTAD e alla sua esperienza nella negoziazione commerciale internazionale. Tuttavia, le sue posizioni su Gaza e sul Black Sea grain deal hanno suscitato riserve negli Stati Uniti e in Russia, i due paesi più propensi a esercitare un veto. Nonostante ciò, il suo team sostiene che sia possibile «convincere» Washington e Mosca, e che l’eventuale voto di approvazione dell’Assemblea Generale possa avvalorare la sua candidatura. Se dovesse emergere vittoriosa, dovrà affrontare pressioni per promuovere riforme istituzionali in un’organizzazione sotto stress finanziario.

Lana Nusseibeh, la sorpresa degli Emirati

L’emiratina Lana Nusseibeh, con più di dieci anni di esperienza presso la Missione degli Emirati Arabi Uniti alle Nazioni Unite, è entrata nella corsa solo nelle ultime settimane, evitando così la pressione mediatica di una campagna lunga. È sostenuta apparentemente dagli Stati Uniti e dalla Russia, ma incontra ostilità da parte della Cina, che finora ha espresso scetticismo. Il suo paese è stato accusato dal panel di esperti ONU di aver fornito armi e mercenari alle forze paramilitari sudanesi, accuse che Nusseibeh ha sempre respinto. Nei sondaggi più recenti ha ricevuto sei voti di disincoraggiamento, ma il suo potenziale di rompere lo stallo dipenderà dal consenso di Pechino.

Il ruolo dei P5 e le dinamiche del voto

Per diventare segretario generale, un candidato deve raccogliere almeno nove voti favorevoli su quindici membri del Consiglio di Sicurezza, senza subire il veto di uno dei cinque membri permanenti: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Cina. Dopo il risultato dei straw poll, l’Assemblea Generale (193 Stati membri) ratifica la scelta, ma nella pratica il P5 determina il vincitore. Analisti hanno osservato che la coesione tra i membri permanenti è inferiore a quella degli anni della Guerra Fredda, rendendo più complesso prevedere alleanze. Alcune fonti indicano che gli Stati Uniti e la Russia sostengono Nusseibeh, mentre la Cina preferirebbe un candidato latinoamericano, senza però dichiarare pubblicamente il suo favorito.

Possibili scenari e conseguenze di un vuoto alla guida

Il termine fissato per l’elezione è la fine dell’anno; il Trattato dell’ONU non prevede un successore automatico in caso di mancata nomina entro la scadenza. Un’interruzione nella leadership potrebbe costringere il Consiglio di Sicurezza e altri organi a concordare un regime di gestione temporanea, rischiando di indebolire ulteriormente un’organizzazione già sotto pressione per le crisi in Ucraina, Iran e Sudan. Alcuni osservatori temono che la pressione dei P5 possa spingere verso un candidato meno popolare, riducendo la legittimità percepita dell’intero processo. In ogni caso, chi avrà la carica dovrà affrontare la sfida di ricostruire la credibilità dell’ONU, gestire il conflitto di interessi tra grandi potenze e guidare una riforma amministrativa in un contesto di bilancio ristretto.