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Flash mob a Torino e cortei in 30 città contro la riforma del Codice

Flash mob a Torino e cortei in 30 città contro la riforma del Codice

Flash mob a Torino ricorda Nicolò mentre la protesta nazionale chiede strade più sicure

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Sabato 14 novembre la capitale piemontese ha ospitato un flash mob di ciclisti davanti alla stazione di Porta Nuova. L’evento, promosso dalle associazioni Fiab e Rime, è stato dedicato a Nicolò, il bambino di 7 anni investito e ucciso il 22 settembre mentre si recava a scuola in bicicletta. Genitori, sorella e numerosi cittadini hanno partecipato, creando una “ciclabile umana” che si è protratta per tutta la mattina, simbolo di una richiesta di sicurezza stradale reale e tangibile.

Il flash mob di Torino: ricordo e denuncia

Intorno alle 10.30, decine di biciclette si sono radunate davanti a Porta Nuova. Dopo una breve testimonianza di Massimo Tocci, coordinatore regionale del FIAB Piemonte, i partecipanti hanno effettuato un die-in, sdraiandosi a terra per simulare la morte di chi subisce un incidente.

Tocci, vittima di un urto simile undici mesi fa, ha ricordato: “Il primo attraversamento è andato bene, il secondo mi ha distrutto; non dovrebbe essere una scommessa sulla vita”. Il gesto ha voluto trasformare la memoria di Nicolò in un monito collettivo: le strade devono essere di tutti, senza distinzione tra bici, monopattini e auto.

Le proteste nazionali del 14-15 novembre

Il sabato e la domenica successivi, la mobilitazione è passata da Torino a un vero e proprio movimento nazionale. In più di 30 città (tra cui Modena, Reggio Emilia, Imperia, Castelfranco Veneto, Roma, Napoli, Genova e molte altre) si sono svolti presìdi, cortei e pedalate. A Modena e Reggio Emilia sono state organizzate passeggiate, mentre a Imperia una fiaccolata ha illuminato la notte. A Torino, la scena si è ripetuta davanti a Porta Nuova, accompagnata da una nuova ciclabile umana. Ogni manifestazione ha condiviso lo stesso slogan: «La prossima vittima si può evitare».

Coinvolgimento di famiglie e associazioni

La Rete italiana mobilità equa (RIME), che riunisce 42 organizzazioni, ha coordinato l’intera iniziativa. Il coinvolgimento diretto di genitori, sorelle e di chi ha perso la vita sulle strade ha conferito al movimento una forte carica emotiva. Davide Palstri, portavoce di RIME, ha dichiarato: «La sicurezza è ciò che permette a tutte le persone di muoversi liberamente, senza paura». La presenza di questi testimoni ha sottolineato che la protesta non è solo simbolica, ma radicata in esperienze concrete.

Critiche alla riforma proposta del Codice della strada

Il punto focale delle dimostrazioni è stato il nuovo progetto di Codice della strada, presentato al Parlamento il 3 novembre. Secondo le associazioni, il testo rovescia le responsabilità, chiedendo ai pedoni di verificare l’intenzione di arresto dei conducenti, indebolisce i controlli, limita la riduzione della velocità e riduce l’autonomia dei Comuni nella gestione della sicurezza urbana. Gli assessori alla Mobilità di otto grandi città e di 19 capoluoghi di provincia, insieme al delegato ANCI, hanno chiesto una revisione radicale, definendo il provvedimento “un pericolo per la sicurezza stradale e per l’autonomia comunale”.

Dati sulla violenza stradale

L’Osservatorio ASAPS-SAPIDATA ha registrato, dall’inizio del 2026, 202 decessi di ciclisti e 353 pedoni in tutta Italia. In Piemonte si contano 21 ciclisti e 29 pedoni morti nello stesso periodo. Questi numeri confermano l’urgenza delle richieste avanzate dalle proteste: itinerari sicuri, zone a 30 km/h, controlli più severi e spazi urbani ideati per proteggere gli utenti più vulnerabili.

Le organizzazioni chiedono al Governo di sospendere l’iter corrente e avviare una revisione profonda, ponendo al centro della politica di mobilità vita, salute e sicurezza. Richiedono ulteriori investimenti nella prevenzione, infrastrutture protettive e nella capacità dei Comuni di intervenire rapidamente.

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