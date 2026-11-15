Gli Stati Uniti perdono lo status di Paese libero dal morbillo dopo 26 anni. I casi salgono a 5.412 e i morti sono 10.

Dopo 26 anni gli Stati Uniti non possono più essere considerati un Paese in cui il morbillo è stato eliminato. L’Organizzazione panamericana della Sanità (Paho) ha infatti revocato il riconoscimento ottenuto nel 2000, quando la malattia era stata dichiarata scomparsa grazie a estese campagne di vaccinazione.

A pesare sulla decisione è il ritorno dei contagi e l’aumento dei focolai in diverse zone del Paese.

Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), con gli ultimi decessi registrati in Wisconsin e Pennsylvania il numero delle vittime è salito a 10. I casi accertati sono invece 5.412, circa 230 in più rispetto a una settimana fa.

Morbillo, i contagi aumentano per la bassa copertura vaccinale

Tra il 2000 e il 2024 gli Stati Uniti avevano registrato in media 180 casi di morbillo all’anno.

Il riconoscimento ottenuto nel 2000 era arrivato dopo importanti campagne di vaccinazione gratuita, che avevano coinvolto milioni di bambini e permesso di fermare la diffusione della malattia.

Negli ultimi tempi, però, la situazione è cambiata. Tra i fattori che hanno alimentato il dibattito ci sono anche le scelte del ministro della Salute Robert F.

Kennedy, che ha ridotto il programma di vaccinazioni infantili e i finanziamenti alla ricerca. Kennedy ha inoltre sostenuto l’esistenza di un possibile legame tra vaccini e autismo.

Secondo Noel Brewer, presidente di un comitato indipendente che ha presentato alla Paho i dati sulla diffusione del morbillo, la crescita dei focolai è legata soprattutto alla diminuzione delle vaccinazioni.

“I focolai di morbillo sono in crescita”: allarme negli Usa

“I focolai di morbillo in crescita negli Stati Uniti, così come le morti inutili, sono tutti dovuti alla bassa copertura della vaccinazione“, ha dichiarato Brewer, commentando la decisione dell’Organizzazione panamericana della Sanità.

La perdita dello status ottenuto nel 2000 rappresenta un cambiamento importante per gli Stati Uniti. Il riconoscimento di Paese libero dal morbillo indicava infatti che la trasmissione della malattia era stata interrotta in modo duraturo grazie alla vaccinazione. Il ritorno dei focolai e dei decessi ha portato ora alla revoca di quella certificazione.