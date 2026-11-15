Il centro-sinistra italiano ha messo in moto dieci tavoli tematici per tracciare il programma comune da presentare entro la fine di novembre. Fin dal primo giorno, i gruppi hanno concentrato le discussioni su temi già condivisi, come il reddito di cittadinanza, risparmiando la trattativa sui punti più controversi.

Progresso sulla patrimoniale: la proposta di Angelo Bonelli

Durante la celebrazione dei quaranta anni dei Verdi a Roma, Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’AVS, ha dichiarato che i lavori sui tavoli stanno procedendo “molto bene”. Ha sottolineato la necessità di garantire il reddito, ma di trovare le risorse attraverso un “contributo di solidarietà” per i patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro.

Bonelli ha diretto il suo intervento a Giuseppe Conte, insistendo che ignorare la questione sarebbe sbagliato perché il centrosinistra è in grado di sostenere i ceti più deboli.

Il ruolo della patrimoniale nel dibattito fiscale

Il contributo di solidarietà è stato presentato come alternativa alla classica patrimoniale, con l’obiettivo di introdurre “elementi di giustizia” nella distribuzione delle risorse.

Secondo Bonelli, la proposta eviterà di gravare su pensionati, ceto medio e chi “porta avanti l’Italia”, puntando invece sui grandi patrimoni.

Struttura dei tavoli: delegati, mandati e difficoltà di integrazione

Le otto forze che hanno aderito al percorso (Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, +Europa, Più Uno, Progetto Civico per l’Italia e Psi) hanno inviato delegati con un “pieno mandato politico”. Tuttavia, alcuni parlamentari hanno ammesso di non conoscere tutti i nuovi alleati, segnalando un certo spaesamento. Ad esempio, per il tavolo sul Sud si sono riuniti rappresentanti del Pd (Davide Baruffi, Marco Sarracino), Italia Viva (Enrico Borghi) e Avs (Enrico Panini), tra gli altri, ma la mancanza di familiarità ha rallentato la fase di presentazione.

I nodi ancora aperti: Ucraina, lavoro, sanità e giustizia

Il prossimo banco di prova riguarda la politica estera, in particolare il conflitto in Ucraina. Il documento approvato a settembre indicava che “continuare a inviare armi significa allontanare la pace”, posizione sostenuta dal M5S e in contrasto con la linea di Pd, Italia Viva e +Europa che favoriscono il mantenimento degli aiuti. Parallelamente, il 11 novembre è in agenda una discussione sul lavoro, dove il M5S vuole rafforzare le tutele sui contratti a termine, mentre Italia Viva difende il Jobs Act di Renzi.

Il 13 novembre affronterà il tema della sanità e della scuola, seguito il 16 novembre da economia e giustizia fiscale, con la patrimoniale ancora al centro del dibattito. Bonelli e Fratoianni sostengono una tassazione più ampia delle grandi ricchezze; Conte, nonostante le riserve, ha ribadito la necessità di un prelievo sulle grandi ricchezze finanziarie per favorire la redistribuzione.

La questione della giustizia: abuso d’ufficio e differenze tra le forze

Il tavolo sulla giustizia, previsto per martedì, rifletterà su due posizioni opposte: il M5S vuole reintrodurre l’abuso d’ufficio, mentre Italia Viva aveva sostenuto la sua abolizione, votando con la destra nel 2024. La tensione tra le proposte dimostra come i dettagli più difficili rimangano ancora “in stand-by”.

I tavoli tematici del centrosinistra hanno prodotto un consenso di base su alcuni punti, ma la strada verso un programma unico è ancora costellata di snodi delicati, dalla patrimoniale al ruolo dell’Italia in Ucraina.