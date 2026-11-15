Il 14 novembre 2026 la città turca di Antalya è stata al centro dell’attenzione globale per ospitare il vertice Cop31, l’assemblea delle Nazioni Unite sul clima. Attivisti provenienti da diversi continenti si sono radunati nei pressi del Parco Aydin Kanza per una manifestazione che, oltre ai temi ambientali, ha voluto dare spazio anche ai diritti della comunità LGBTQ+.

La presenza di gruppi queer e gay in un contesto così mediatico è stata però ostacolata da una lunga campagna di repressione messa in atto dalle autorità turche a partire da settembre.

Controlli statali su gruppi LGBTQ+ dalla primavera

Da settembre, le forze dell'ordine hanno intensificato la sorveglianza su organizzazioni e individui legati ai diritti LGBTQ+.

Sono state effettuate ispezioni a domicilio, perquisizioni nei locali delle ONG e sequestro di documenti ritenuti “sensibili”. Gli operatori della polizia turca hanno giustificato queste misure con la presunta necessità di tutelare la sicurezza pubblica, ma le associazioni di difesa dei diritti umani hanno denunciato una vera e propria campagna di intimidazione.

Perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici delle ONG

Le perquisizioni hanno riguardato sia le case private dei manifestanti che gli uffici delle associazioni che si occupano di diritti civili, provocando la chiusura temporanea di alcune sedi e la rimozione di materiale informativo. In più di un’occasione, gli agenti hanno richiesto la consegna di registri relativi a eventi precedenti, sostenendo che fossero indispensabili per prevenire “attività sovversive”. Tale approccio ha creato un clima di sfiducia tra la società civile e le istituzioni, alimentando la percezione di una repressione sistematica.

Marcia del 14 novembre: protezione civile e barriere di sicurezza

Il pomeriggio della manifestazione, i partecipanti sono stati accolti da un cordone di attivisti della società civile provenienti da diversi paesi. Questo gruppo ha avvolto di protezione i manifestanti LGBTQ+, consentendo loro di avanzare con le bandiere arcobaleno senza subire immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine. La strategia è stata pianificata con cura, prevedendo la presenza di media e osservatori internazionali per garantire una maggiore visibilità.

All’ingresso del Parco Aydin Kanza, la polizia turca ha avviato una procedura di sicurezza particolarmente rigorosa: tutti i partecipanti sono stati soggetti a doppie perquisizioni e le loro borse sono state ispezionate in modo meticoloso. L’intero tragitto della marcia è stato delimitato da barriere d’acciaio, impedendo l’accesso o l’uscita non autorizzata fino al termine dell’evento. In alcuni casi, gli agenti hanno fotografato gli slogan appesi sui cartelli, tutelando così la tracciabilità dei messaggi espressi.

Sventolio di bandiere arcobaleno e ruolo dei media

Le bandiere arcobaleno sono state srotolate soltanto dopo che i manifestanti LGBTQ+ sono stati circondati dal cordone di civili e vigilati dai giornalisti presenti. Questo intervento ha garantito che la visibilità del simbolo fosse massimizzata senza aumentare i rischi di arresti o violenze. I fotografi e i reporter hanno documentato il momento, creando un archivio visivo che ha poi circolato sui canali internazionali, evidenziando l’abilità della società civile di organizzare una protezione efficace durante una manifestazione soggetta a un forte controllo statale.

Rilevanza della protesta incrociata clima e diritti

La simultaneità di una protesta per il clima e di una rivendicazione dei diritti LGBTQ+ a Cop31 ha sottolineato il legame crescente tra questioni ambientali e diritti umani. La capacità dei manifestanti di affrontare la repressione e di far sentire la propria voce in un contesto così delicato dimostra la volontà di unire le battaglie per la giustizia sociale e per la salvaguardia del pianeta. L’evento ha anche posto l’attenzione internazionale sulla situazione dei diritti civili in Turchia, sollecitando una più ampia discussione durante le successive sessioni del vertice.