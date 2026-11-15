Sabato 14 novembre 2026, su Rai1, è andata in onda la settima puntata di Ballando con le Stelle. La serata ha visto le coppie tornare in pista dopo le eliminazioni di Massimo Ghini ed Eugenio Finardi, con la giuria e il pubblico da casa chiamati a valutare ogni esibizione. Il punteggio finale è stato costruito sommando le votazioni dei giudici e i tesoretti assegnati durante la puntata.

I tesoretti e la vittoria di Monica Guerritore e Luca Urso

Il tesoretto della serata metteva a disposizione 90 punti, divisi in tre parti. Simona Ventura ha assegnato 30 punti ad Alessandro Matri e Giada Lini, Francesca fialdini ne ha destinati altrettanti ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, mentre Rossella Erra ha donato gli ultimi 30 a Monica Guerritore e Luca Urso.

La coppia formata da Guerritore e Urso ha così chiuso in testa con 80 punti, davanti ad Alessandro Matri e Giada Lini, fermi a 76 punti. Al terzo posto si è piazzata la coppia Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con 70 punti.

Al termine della puntata, milly carlucci ha proclamato Guerritore e Urso vincitori della serata.

Il ballottaggio tra Manuela Moreno e Jimmy Ghione

Dopo la classifica generale, le coppie finite al ballottaggio sono state quella di Manuela Moreno e Carlo Aloia e quella di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Il verdetto è stato affidato al televoto, aperto al pubblico tramite social e RaiPlay. Moreno ha raccolto l’80% delle preferenze, mentre Ghione si è fermato al 20% ed è uscito dalla competizione. Ghione aveva già superato quattro spareggi e non ha potuto usare la wild card, già impiegata nella puntata precedente.