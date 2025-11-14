Ballando con le Stelle: tutte le quote e i favoriti della stagione. Chi sarà il vincitore?

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si conferma un’autentica arena di talento, sorprese e colpi di scena. Tra sfide ardue, rivalità dietro le quinte e performance spettacolari, ogni puntata racconta una storia di ambizioni, resilienza e imprevedibilità, dove anche un solo passo può cambiare le sorti della competizione. Ecco chi potrebbe essere il nuovo vincitore.

Tutte le previsioni sul vincitore di Ballando con le Stelle 2025

Il ritorno in pista di Andrea Delogu, accanto a Nikita Perotti, potrebbe stravolgere nuovamente gli equilibri: la sua quota di 2,75 riflette la curiosità e l’attesa per capire se il rientro sarà solo una ripartenza o un vero punto di svolta nella classifica.

A sorprendere, però, è Fabio Fognini, che da iniziale outsider si sta rivelando una rivelazione della stagione. Il tennis gli ha dato disciplina, la danza restituisce entusiasmo, e la sua quota a 4,00 lo posiziona allo stesso livello di Giada Lini, superando addirittura Barbara d’Urso, ora a 4,50.

Tra chi cerca di inseguire i favoriti si distingue Martina Colombari (7,50) e il veterano Paolo Belli (20), simbolo di una presenza più emotiva che competitiva. Al di sotto, la classifica resta aperta e incerta: Rosa Chemical (25), Filippo Magnini (66), Marcella Bella e Nancy Brilli (100) dimostrano come, in questo show, un’esibizione brillante o un’intesa improvvisa possano cambiare le carte in tavola in qualsiasi momento, fino a rivoluzionare l’intera stagione.

Ballando con le Stelle, clamorosa indiscrezione sul possibile vincitore: un nome inaspettato

In questo vortice di passi difficili e giudizi severi, emerge con forza una presenza carismatica: Francesca Fialdini. Gli esperti di Sisal la considerano la favorita assoluta, con una quota stabile a 1,85 anche dopo un recente infortunio.

Nonostante la limitazione fisica, la conduttrice ha continuato a esibirsi grazie all’ingegno coreografico di Giovanni Pernice, trasformando la difficoltà in un esempio di resilienza che ha conquistato pubblico e giuria. Tuttavia, nulla è ancora deciso: la competizione resta aperta e pronta a riservare sorprese.