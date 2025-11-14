Senza dubbio per Andrea Delogu questo è uno dei momenti più difficili della sua vita. Lo scorso 29 ottobre, come saprete, suo fratello Evan, di soli 18 anni, ha perso la vita in un incidente in moto. La conduttrice si è presa giustamente una pausa dal lavoro e quindi anche da “Ballando con le Stelle”, ora però eccola pronta a tornare.

Ballando con le Stelle: Andrea Delogu torna in pista

Andrea Delogu è tornata in sala prove a “Ballando con le Stelle“. La conduttrice ha deciso di continuare la sua avventura al dance show di Milly Carlucci, dopo l’assenza nelle ultime due puntate visto il grave lutto che l’ha colpita, la morte in un incidente in moto del fratello Evan, di soli 18 anni. Dopo una pausa lontana da tutto e da tutti, Andrea ha trovato dentro di sé la forza e la voglia di ripartire e chissà che, proprio il ballo, non possa che farle bene e aiutarla ad andare avanti.

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu torna in pista: la commozione di Nikita Perotti in sala prove

Ad attenderla in sala prove per “Ballando con le Stelle” il suo partner di ballo, Nikita Perotti. Il ballerino nelle scorse ore ha condiviso nelle sue stories su Instagram un video fatto in sala prove con Andrea Delogu, la quale lo ha subito ricondiviso. Nella clip si vede Nikita mimare il gesto del braccio di ferro, e poi abbracciare Andrea, in un momento davvero super commovente sotto le note di “Beautiful Things” di Benson Boone. Domani, Andrea e Nikita, saranno in pista per la nuova puntata di “Ballando con le Stelle.”