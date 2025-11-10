Dopo il dolore, la rinascita: perché Andrea Delogu ha scelto di tornare in p...

La forza di rialzarsi dopo una caduta è ciò che distingue chi affronta la vita con coraggio, e Andrea Delogu ne è oggi un esempio autentico. Dopo il dolore che l’ha profondamente segnata, la conduttrice torna sul piccolo schermo con una luce diversa negli occhi: quella di chi ha conosciuto la perdita, ma cerca di andare avanti.

Dagli studi di Ballando con le Stelle al set de La Porta Magica, Andrea è pronta a riprendere in mano la sua carriera, trasformando il dolore in energia e il ricordo in forza.

Andrea Delogu in tv: un ritorno carico di dolore e coraggio



Dopo giorni di silenzio e di dolore profondo, Andrea Delogu torna davanti alle telecamere, portando nel cuore una ferita impossibile da cancellare. Il 29 ottobre la conduttrice ha perso il fratello Evan, appena diciottenne, in un tragico incidente motociclistico a Bellaria. Una perdita devastante che l’ha costretta a fermarsi, lontana dai riflettori, per affrontare in intimità il lutto di un legame fraterno fortissimo.

Da oggi torna La porta Magica, il programma pomeridiano sospeso subito dopo la tragedia. Le puntate, già registrate, raccontano storie di rinascita e resilienza, temi che oggi per lei assumono un valore nuovo e profondamente personale.

“Perché ha deciso di tornare”, Ballando con le Stelle: cosa si cela dietro la decisione di Andrea Delogu?

Il cammino di Andrea non si ferma al pomeriggio televisivo: presto tornerà anche sul palco di Ballando con le Stelle. L’annuncio è arrivato in diretta da Milly Carlucci, che sabato sera ha voluto condividere un messaggio carico di calore: “Ti aspettiamo Andrea, un grosso bacio da tutti noi”. La conduttrice rientrerà in gara il 15 novembre insieme al ballerino Nikita Perotti, affrontando lo spareggio iniziale contro le coppie Magnini–Tripoli e Bella–Chiquito.

A incoraggiarla è stato anche il padre, Walter Delogu, che in un’intervista al Resto del Carlino ha raccontato:

“Le ho detto di andare avanti, di continuare a lavorare. Se la vedessi ferma, so che questo vuoto sarebbe ancora più grande”.

Walter ha ricordato con emozione quanto Evan fosse orgoglioso della sorella:

“Era il suo più grande fan. Quando guardavamo Ballando con le stelle o La porta magica mi diceva sempre: hai visto papà, che brava è Andrea!”.

E oggi, ogni passo che Andrea farà sul palco sarà dedicato a lui. Un modo silenzioso e potente per dire ancora una volta: “Per te, Evan.”