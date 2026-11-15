Ballando, Monica Guerritore vince la puntata e Jimmy Ghione eliminato: la classifica

(Adnkronos) - Monica Guerritore e Luca Urso vincono la settima puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 14 novembre, su Rai1. La coppia, dopo aver ottenuto la standing ovation da parte del pubblico e della giuria, ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria d...

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Monica Guerritore e Luca Urso vincono la settima puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 14 novembre, su Rai1. La coppia, dopo aver ottenuto la standing ovation da parte del pubblico e della giuria, ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata.

Al secondo posto della classifica generale Alessandro Matri e Giada Lini. Terza piazza per Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

I voti della giuria si sono sommati a quelli del tesoretto. Francesca Fialdini ha assegnato la sua parte a Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. Simona Ventura ha premiato Alessandro Matri e Giada Lini. Rossella Erra, invece, ha deciso di donare il bottino a Monica Guerritore e Luca Urso.

Dopo la classifica generale, sono finite al ballottaggio la coppia formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e quella di Manuela Moreno e Carlo Aloia. A lasciare la gara di ballo è Jimmy Ghione (dopo aver superato già quattro spareggi), che ha ottenuto solo il 20% dei voti. Per il concorrente non è stata usata la wild card, già utilizzata nella scorsa puntata, quando era finito al ballottaggio con Andy Diaz e Gioia Giovanatti.

La classifica (prima dei voti social)

1.

Monica Guerritore e Luca Urso – 80 punti

2. Alessandro Matri e Giada Lini – 76 punti

3. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 70 punti

4. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 67 punti

5. Anna Safronik e Leonardi Lini – 46 punti

6. Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 45 punti

7. Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 45 punti

8. Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 45 punti

9. Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 32 punti

10. Manuela Moreno e Carlo Aloia – 32 punti

11. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 13 punti.

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