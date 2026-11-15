Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Meta Platforms Ireland Limited con una multa da 805 milioni di euro. Il provvedimento riguarda l’app Facebook per Android e il modo in cui l’azienda ha usato immagini, video e dati tecnici presenti sul telefono degli iscritti italiani, senza un consenso specifico e senza spiegazioni chiare.

L’indagine è partita nel luglio 2025, dopo una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. Gli accertamenti tecnici sono stati condotti direttamente dall’Autorità.

Un unico permesso per tutta la galleria

Secondo l’Autorità, l’accesso alla galleria veniva richiesto con un solo consenso, valido per l’intera applicazione e per funzioni diverse tra loro.

La richiesta era preceduta dalla dicitura vaga “abilitare altre funzioni”, che non permetteva di capire di autorizzare anche i suggerimenti di foto e video. L’opzione “Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook”, attiva dal 2023, era inoltre già accesa per impostazione predefinita.

Il Garante sottolinea che un permesso di questo tipo consente di leggere l’intero archivio fotografico del telefono, spesso in modo continuo, senza che l’utente o le autorità possano verificare quali file vengano effettivamente utilizzati.

La norma violata, l’articolo 122 del Codice privacy, che recepisce la direttiva ePrivacy, tutela il telefono come estensione della vita privata.

Le scadenze imposte a Meta

Meta ha 60 giorni per chiedere un consenso distinto e specifico per la funzione, spiegando in modo chiaro cosa comporta, quale accesso alla galleria richiede e come disattivarla. La funzione dovrà restare disattivata di default, anche per chi l’ha già autorizzata. Se il termine scade senza adeguamento, non potrà essere attivata per chi non ha dato un consenso valido.

L’azienda dovrà inoltre comunicare al Garante le iniziative avviate entro 30 giorni e le misure adottate entro 90 giorni.

Per fissare l’importo, l’Autorità ha considerato il numero elevato di utenti coinvolti, circa 20 milioni di utenti Android in Italia, e il fatto che la violazione sia ancora in corso per chi non ha aggiornato l’app. Ha inoltre pesato un precedente provvedimento del 2019 e la scarsa collaborazione durante l’istruttoria. Le modifiche introdotte dopo la segnalazione sono state considerate attenuanti, ma tardive e limitate a chi aggiorna l’app. La sanzione corrisponde a circa lo 0,47% del fatturato mondiale del gruppo.

Meta non ha ancora risposto alle richieste di commento e può presentare ricorso contro la decisione.