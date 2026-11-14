La truffa del falso carabiniere finisce nel sangue: il 92enne avrebbe scoperto il raggiro prima di essere colpito a morte. Fermati due giovani di 19 e 22 anni.

Una truffa del finto carabiniere si sarebbe trasformata in una violenta aggressione, costata la vita a un anziano di 92 anni, morto dopo un giorno di agonia in ospedale. A distanza di settimane dal drammatico episodio avvenuto a Milano, le indagini hanno portato al fermo di due giovani, sospettati di aver partecipato alla rapina e all’aggressione mortale.

Nicola Re, 92enne morto dopo l’aggressione in casa

Nicola Luciano Re, 92 anni, è morto dopo essere stato aggredito nella propria abitazione a Milano, durante un tentativo di raggiro con la tecnica del falso carabiniere. Come riportato da Milano Today, per la vicenda sono stati fermati due giovani cittadini egiziani, rispettivamente di 19 e 22 anni, gravemente indiziati, a vario titolo, di rapina aggravata e omicidio.

Il provvedimento, disposto dalla Procura di Milano, è stato eseguito dalla Polizia di Stato nella serata di venerdì 13 novembre.

La tragedia risale al 27 ottobre, quando l’anziano, ex tecnico dell’Alfa Romeo originario di Buccino, in provincia di Salerno, era stato trovato a terra privo di forze nel suo appartamento di via Muratori, in zona Porta Romana.

Viveva da solo e, dopo l’intervento dei soccorritori, era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico, dove è deceduto il giorno successivo.

La truffa del finto carabiniere finisce in tragedia: fermati due giovani per la morte di Nicola Re

In un primo momento si era ipotizzato che il 92enne fosse caduto in seguito a un malore. Gli accertamenti medico-legali hanno però portato alla luce una realtà diversa: l’autopsia ha evidenziato fratture craniche incompatibili con una caduta accidentale, facendo emergere il sospetto di una violenta aggressione. Da qui sono partite le indagini della Squadra Mobile di Milano, che ha incrociato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, i dati delle comunicazioni telefoniche e altri elementi investigativi, arrivando a delineare un «rilevante quadro indiziario» nei confronti dei due giovani.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i ragazzi avrebbero agito con ruoli distinti: uno sarebbe rimasto all’esterno dell’edificio per controllare la situazione, mentre l’altro sarebbe entrato nell’appartamento, avrebbe aggredito l’anziano e portato via gioielli e altri beni preziosi. Uno dei sospettati sarebbe stato intercettato dagli agenti su un autobus diretto alla stazione di Varese, anche grazie alle segnalazioni dei residenti. Come riportato da Tgcom24, entrambi erano stati arrestati, ma successivamente rimessi in libertà con obbligo di firma dopo l’udienza di convalida. Nella tarda mattinata di sabato 14 novembre si sarebbe svolta una nuova udienza davanti al giudice: i due indagati si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere e il fermo sarebbe stato convalidato.