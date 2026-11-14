La donna di 85 anni avrebbe cosparso di alcol etilico il figlio mentre dormiva, per poi appiccare il fuoco. L'uomo è ricoverato al Centro grandi ustionati di Padova.

Notte di paura a San Vendemiano, in provincia di Treviso, dove una mamma ha dato fuoco al figlio di 55 anni mentre si trovava sul divano della propria abitazione. La donna, 85 anni, lo avrebbe cosparso di alcol etilico mentre dormiva, per poi appiccare le fiamme. Sul caso indagano i carabinieri: tra le ipotesi al vaglio anche quella del tentato omicidio.

San Vendemiano: mamma cosparge il figlio di alcol etilico e gli dà fuoco

Un episodio di estrema violenza si è verificato poco dopo la mezzanotte di venerdì 13 novembre a San Vendemiano, in provincia di Treviso. Una donna di 85 anni avrebbe cosparso di alcol etilico il figlio di 55 anni, che in quel momento stava riposando sul divano al piano terra della loro abitazione in via Liberazione, per poi appiccare il fuoco.

Come riportato dall’Adnkronos, è quanto riferito dallo stesso uomo ai soccorritori e successivamente ai carabinieri, intervenuti per ricostruire l’accaduto. Le fiamme hanno raggiunto anche alcuni ambienti della casa, provocando danni alla struttura. A dare l’allarme sarebbe stato proprio il 55enne, riuscito a chiedere aiuto nonostante le gravi ferite. L’uomo ha riportato ustioni alle gambe, all’inguine, all’addome e alle mani ed è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Padova, dove è stato affidato alle cure dei medici.

La madre, rimasta a sua volta coinvolta nell’incendio, è stata invece accompagnata all’ospedale di Conegliano per un’intossicazione da monossido di carbonio.

I militari avrebbero effettuato i rilievi, individuando tracce di alcol sugli indumenti dell’uomo e nella stanza in cui stava dormendo. Il 55enne, già seguito dal Centro di salute mentale di Treviso, ha indicato la madre come responsabile del gesto. Nei confronti dell’anziana non sarebbe stata ancora formalizzata alcuna accusa e sono in corso gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda, sulla quale si indaga anche per tentato omicidio.

Le difficoltà dell’anziana nella gestione del figlio: il retroscena familiare

Dietro quanto accaduto emergerebbe una situazione familiare particolarmente delicata, segnata dalle difficoltà dell’anziana nella gestione del figlio. A raccontare alcuni retroscena sarebbe stato il nipote della donna, come riportato da Il Gazzettino, che avrebbe descritto una condizione diventata sempre più complicata per la nonna, rimasta sola ad affrontare le necessità del 55enne. Saranno ora gli investigatori a verificare le circostanze che hanno preceduto l’incendio e a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.