Ciro Grillo parla in tv: "non ho violentato la ragazza" e accusa l'avvocato G...

Ciro Grillo parla in tv: "non ho violentato la ragazza" e accusa l'avvocato G...

Ciro Grillo intervistato dalla tv locale Telenord parla del processo che lo vede imputato e di come il caso abbia causato scuotimenti nel partito del padre Beppe, oltre al ruolo spinoso di Giulia Bongiorno all'epoca membro del partito pentastellato.

Ciro Grillo è tornato a mostrarsi in pubblico a sorpresa dopo essere stato condannato a 8 anni di carcere come principale imputato per aver violentato una ragazza di origine straniera durante una vacanza in Sardegna, assieme ad altri amici, nella villa del padre. Dopo la decisione del tribunale è la prima volta che affronta il caso e mostra la propria versione.

Ciro Grillo, la pesante accusa in tv a Giulia Bongiorno

Grillo Jr. si presenta negli studi dell’emittente locale Telenord dove viene intervistato dal direttore ed ad un certo punto tenta di ricostruire dall’inizio la vicenda e cita Giulia Bongiorno, avvocato famoso e all’epoca membro del partito fondata dal padre Beppe.

In particolare Ciro Grillo crede in un nesso causale tra il fatto che il M5S abbia ricevuto uno scossone pesante a livello politico, dopo l’unione con la Lega, a seguito dell’addio al partito e successiva presa di posizione di Bongiorno nei confronti della vittima di violenza.

Difatti spiega come riporta Open.it, che da quel momento egli abbia subito un assedio mediatico senza precedenti – nell’immediatezza dell’affermazione il direttore di rete gli fa notare che l’accusa che sta muovendo è pesante – lui consapevolmente continua, spiegando che Bongiorno è anche presidente della commissione giustizia in Senato dove è in esame il disegno di legge oggetto del suo caso.

Chiude con un messaggio chiaro: “Io gareggio contro unapersona che può cambiare le regole del gioco mentre si gareggia. Non è giusto“.

Ciro Grillo in TV ammette la responsabilità morale ma si professa innocente

Nel proseguo dell’intervista si arriva al punto centrale, il direttore dell’emittente chiede a Grillo se effettivamente abbia, assieme ai suoi amici violentato la ragazza.

La sua risposta è chiara – “il rapporto è stato consenziente” – ribadisce di fatto la propria innocenza ammettendo di non aver violentato la ragazza. Su una questione però è fermo e questa è la responsabilità morale della violenza.

“Mi vergogno del video che abbiamo girato e del trattamento riservato alla ragazza il giorno dopo quella notte. Sono stato riprovevole“. Successivamente poi generalizza sulla situazione che stanno vivendo i giovani, come riporta Il Corriere della Sera“- “I giovani d’oggi sono in crisi”.