Nel corso della serata dedicata al Grande Fratello Vip, la casa è diventata per una notte un ristorante improvvisato. A ospitare il Bistrot sono state invitate due opinioniste: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La cena è stata guidata da Alex Belli, che ha coordinato la brigata di concorrenti sotto pressione. Durante la preparazione degli antipasti, un acceso confronto è scoppiato tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, culminato in un insulto scherzoso con l’appellativo “bello addormentato”.

La battuta che ha innescato la discussione

Nel bel mezzo della tensione, Selvaggia Lucarelli è intervenuta, commentando con ironia: “Ragazzi basta, perché qui si sta facendo del bullismo nei confronti di Roncaccia“. Cesara Buonamici ha risposto senza esitazione, ridendo: “A me sta bene!” e ha aggiunto: “Sì, a me sta bene che venga fatto del bullismo su Roncaccia“.

La frase, estrapolata dal contesto di una cena spensierata, è stata subito condivisa sui social, dove ha generato una valanga di commenti.

Il boom sui social e l’intervento di Beatrice Luzzi

La clip è rapidamente diventata virale su X, suscitando critiche per la apparente insensibilità verso il tema del bullismo. Molti utenti hanno definito la dichiarazione “spiacevole” e “inopportuna”, mentre altri hanno difeso l’autore sottolineando il tono giocoso del momento.

In questo clima acceso, è intervenuta Beatrice Luzzi, ex opinionista della medesima trasmissione, lanciando una dura “stoccata” all’indietro della collega.

Beatrice ha scritto: “Sono bastati pochi minuti nella Casa per farle cadere la maschera, figurarsi dopo sei mesi cosa ne verrebbe fuori“. La sua osservazione riecheggia una storia di tensioni già nota tra le due, risalente alla precedente edizione del reality, quando Luzzi, allora collega di Cesara, aveva accusato la giornalista di non difenderla durante presunte molestie psicologiche nella Casa. Il commento di Luzzi ha riacceso il dibattito, facendo emergere nuovamente il rapporto conflittuale tra le due ex opinioni.

Reazioni opposte del pubblico

Il pubblico si è diviso in due schieramenti. Alcuni hanno sostenuto la posizione di Luzzi, affermando che “si fanno mille campagne contro il bullismo e poi si ridono di esso in diretta”. Altri hanno difeso Cesara, ricordando che la battuta era una risposta a Lucarelli e che “cerchiamo di non prenderla troppo sul serio”. Il dibattito ha evidenziato la difficoltà di bilanciare umorismo e responsabilità su temi sensibili in un format televisivo live.

Al momento, né la produzione del Grande Fratello Vip né gli stessi protagonisti hanno rilasciato dichiarazioni formali. La vicenda rimane al centro delle discussioni online, con nuove osservazioni che continuano a proliferare su X e altri canali social.