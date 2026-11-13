Donald Trump sarebbe intervenuto personalmente nella vicenda che ha travolto Jensen Huang, contattando telefonicamente il Ceo di Nvidia per convincerlo a non lasciare l’incarico. Il presidente americano lo avrebbe esortato a resistere alle pressioni per le dimissioni, arrivate dopo lo scandalo sulle presunte relazioni extraconiugali.

Nvidia cerca il successore di Jensen Huang: tra i candidati spunta il Ceo di Arm

Il terremoto che ha investito Nvidia dopo le dimissioni di Jensen Huang apre una nuova fase per il colosso dei semiconduttori. Il consiglio di amministrazione avrebbe infatti avviato la ricerca di una nuova guida, prendendo in considerazione anche Rene Haas, amministratore delegato di Arm, società britannica controllata da SoftBank. A riferirlo è il Financial Times, che cita fonti vicine alla vicenda.

Haas, alla guida dell’azienda dal 2022, conosce già da vicino Nvidia: in passato ha lavorato per circa sette anni all’interno della società. Nel frattempo, la gestione temporanea è stata affidata alla direttrice finanziaria Colette Kress. Intanto, dopo il crollo del 4,34% registrato in seguito all’annuncio dell’uscita del cofondatore, il titolo Nvidia ha tentato una ripresa al Nasdaq, guadagnando il 2,30% nelle prime contrattazioni e raggiungendo quota 170,20 dollari.

Restano numerosi interrogativi anche sulle presunte relazioni extraconiugali che hanno travolto l’ex amministratore delegato, tra cui quella con Alice Huang, figura legata al settore tecnologico e sospettata dagli apparati statunitensi di avere rapporti con l’intelligence cinese. La comunità di intelligence americana starebbe ancora cercando di ricostruire la natura dei suoi eventuali legami con il governo di Pechino. Tuttavia, secondo diverse fonti citate dalla Cnn, gli elementi raccolti finora non dimostrerebbero che la donna abbia svolto attività di spionaggio per conto della Cina. Non ci sarebbe, inoltre, una posizione condivisa tra i funzionari statunitensi sulla consistenza delle prove relative a un possibile reclutamento da parte del Ministero per la Sicurezza dello Stato cinese, organismo che svolge funzioni paragonabili a quelle della Cia.

Sul fronte politico, il segretario al Commercio americano Howard Lutnick ha dato la propria disponibilità a presentarsi volontariamente davanti alla Commissione bancaria del Congresso per rispondere alle domande sul caso. La conferma è arrivata dalla portavoce del Dipartimento del Commercio, Kristen Eichamer, che ha spiegato come Lutnick abbia «accettato in modo proattivo» di intervenire.

La telefonata di Trump a Jensen Huang: “Resisti alle pressioni per dimetterti”

Il presidente americano Donald Trump avrebbe cercato di convincere Jensen Huang a non lasciare la guida di Nvidia. Secondo il New York Times, martedì il tycoon ha telefonato all’allora amministratore delegato, invitandolo a resistere alle pressioni per le dimissioni. Un intervento legato anche al rapporto costruito tra i due: Huang era infatti diventato un interlocutore importante della Casa Bianca sulle politiche per l’intelligenza artificiale. Nei giorni precedenti, Trump aveva già preso pubblicamente le sue difese, definendolo una «persona onorevole». Nonostante il sostegno del presidente, Huang ha poi lasciato il proprio incarico, travolto dallo scandalo sulle presunte relazioni extraconiugali.