Il vertice di Dublino ha deciso che la negoziazione della pace per l'Ucraina sarà affidata a una squadra di cinque paesi più le istituzioni comunitarie, rinunciando al sogno di un unico portavoce europeo.

Le trattative per il cessate-il-fuoco in Ucraina hanno riacceso la ricerca di un “super negoziatore” capace di confrontarsi con Vladimir Putin e, se necessario, con le figure chiave degli Stati Uniti. Il 12 novembre 2026 il presidente russo ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza a Mosca, evidenziando l’intensità diplomatica che caratterizza il conflitto.

Volodymyr Zelenskyy, presidente dell’Ucraina, aveva avanzato l’esigenza di individuare entro pochi giorni un rappresentante unico dell’Unione europea, indicando una preferenza personale senza però rivelarne il nome. La risposta è arrivata il 13 novembre a Dublino, dove i leader europei hanno optato per un approccio collettivo, scartando l’idea di un unico portavoce.

Dublino, 13 novembre: l’E5 assume la guida dei colloqui

Durante il summit irlandese si è deciso che il cosiddetto “E5”, formato da Germania, Francia, Polonia, Italia e Regno Unito, collaborerà con la Commissione Europea e il Consiglio dell’UE per condurre il team europeo nelle prossime fasi di negoziazione. La scelta riflette il consenso su un modello a sette componenti, che include anche rappresentanti delle istituzioni comunitarie.

In questo modo, la decisione europea non sarà più centralizzata in una singola figura, ma si distribuirà tra le capitali più influenti dell’Unione e i loro corrispettivi istituzionali.

Perché l’Unione non può designare un solo rappresentante

Il primo ostacolo è la fase attuale dei colloqui. A Abu Dhabi si sono svolti solo incontri tecnici, con alti funzionari russi e ucraini, ma senza la presenza di Putin, Zelenskyy o di altri capi di Stato. La Russia è stata rappresentata da un funzionario del Cremlino, mentre l’Ucraina ha delegato il suo capo dell’intelligence. Se da questi tavoli si ottengono progressi, i leader politici interverranno successivamente per firmare l’accordo definitivo.

Il secondo elemento è la complessità strutturale dell’Unione. Come ha osservato un diplomatico europeo, “Not a superstate“: le competenze sono suddivise tra la Commissione, che cura le sanzioni e la futura adesione ucraina all’UE, e la NATO, responsabile della difesa collettiva. Nessun singolo capo di Stato può promettere truppe sul terreno o miliardi di finanziamenti per tutta l’Europa, poiché gli interessi di Paesi come la Svezia, la Norvegia, la Turchia o la Moldavia rimangono distinti.

Compiti distinti tra Commissione e NATO

La Commissione Europea non ha il mandato di definire l’architettura della sicurezza europea, mentre la NATO non può negoziare le sanzioni o la politica di allargamento dell’UE. Di conseguenza, la delegazione dovrebbe operare come un team multidisciplinare, con ogni membro incaricato di gestire una parte specifica del processo diplomático.

Sequenza delle negoziazioni e richieste russe

Ulf Kristersson, primo ministro svedese, ha sottolineato che “What we actually say is more important than the exact configuration of the people in the room“. L’attenzione è quindi rivolta a quali contenuti l’Europa presenterà a Mosca, soprattutto riguardo alla riorganizzazione della sicurezza continentale. Vladimir Medinsky, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che il conflitto ha evidenziato le debolezze del sistema di sicurezza creato dopo Yalta e Potsdam, aprendo la porta a una discussione più ampia.

La questione della sequenza è diventata il nodo centrale. Kaja Kallas, diplomatica europea di alto livello, sostiene che non si debba parlare di architettura di sicurezza europea fino alla firma del trattato di pace. Tuttavia, a Abu Dhabi le autorità dell’UE hanno suggerito la possibilità di affrontare in parallelo la pace ucraina e il futuro assetto di difesa, lasciando spazio a un approccio più fluido.

Jared Kushner, envoys degli Stati Uniti, ha riconosciuto le difficoltà: “Se l’Europa potesse individuare una sola persona per parlare a suo nome, sarebbe un risultato più grande che convincere i russi a includerla nelle trattative”. Con la Russia che ha oscillato tra la disponibilità a includere l’Europa e il dubbio espresso il 13 novembre, il futuro del team europeo resta incerto, ma la decisione di Dublino segna un passo decisivo verso una negoziazione più coordinata.