La corsa al ruolo di candidato sindaco per la città di Milano conta diversi candidati tra i principali partiti che punteranno ad ottenere il successo alle elezioni comunali e tra i partiti il PD del sindaco uscente Sala ha schierato un roster di diverse personalità politiche che dovrebbero mostrare il loro lato migliore per riuscire ad arrivare alle primarie in buona posizione e sperare di entrare nella battaglia decisiva.

Lorenzo Pacini, il candidato che punta sullo humor (sbagliato) per acquisire consensi

Il PD ha tra le proprie fila Lorenzo Pacini, giovane deputato del partito la cui sede principale è situata in via del Nazareno a Roma, che si candida a lottare per la posizione di primo cittadino della città meneghina, dove egli vive e lavora.

Seppur la motivazione sia seria egli non sembrerebbe giocarsi nel migliore dei modi le proprie carte, le motivazioni sono svariate uscite che non hanno convinto gli elettori e molto probabilmente non convinceranno nemmeno i vertici del partito guidato da Elly Schlein.

Ha iniziato elogiando l’unione sovietica, poi è passato al divieto di lavoro sino ai 25 anni e per Halloween ha detto di vestirsi da vetrina rotta di una multinazionale per spaventare i giornalisti ed i governi di destra.

Ora è tornato colpendo in modo, a suo dire, umoristico una delle tradizioni più importanti e significative della nostra storia, un colpo basso che nessuno si attendeva.

Lorenzo Pacini e la stilettata sul Presepe, inutile e assurda

Lorenzo Pacini infatti ha ben pensato di tornare alla ribalta parlando di una tradizione molto amata in Italia, perché legata alla nostra religione, ovvero quella del Presepe.

La sua battuta, ripresa da Il Secolo d’Italia, tramite la piattaforma Threads, come riporta LiberoQuotidiano era rivolta all’inizio della presenza del presepe per entrare nello spirito natalizio. Pacini ha scritto – “Il periodo natalizio inizia ufficialmente al primo post della Lega che denuncia la censura di un presepe in una scuola a caso di qualche città italiana”.

Un commento davvero inspiegabile, in particolare considerando come il partito guidato per la quarta volta da Matteo Salvini si sia sempre esposto in difesa delle tradizioni della storia italiana, perché il presepe non è solo folklore ma è soprattutto testimonianza della fede Cristiana che contraddistingue il nostro paese.