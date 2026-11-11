Pier Silvio Berlusconi esclude un ingresso in politica suo e di Marina. Sul futuro di Forza Italia: "È uno dei più grandi lasciti di mio padre".

Pier Silvio Berlusconi esclude un ingresso suo e della sorella Marina nella politica italiana. A ribadirlo è stato il Chairman e Group Chief Executive Officer di Mfe-MediaForEurope durante un incontro con la stampa nella sede Mediaset di Cologno Monzese. Le parole arrivano in un momento in cui il ruolo della famiglia Berlusconi e il futuro di Forza Italia sono al centro del dibattito politico.

“Né io né Marina intendiamo scendere in politica“, ha dichiarato Pier Silvio, chiarendo che l’interesse condiviso con la sorella riguarda piuttosto la volontà di preservare l’eredità del padre Silvio Berlusconi. Un impegno che, nelle sue parole, nasce anche da una precisa convinzione imprenditoriale e dalla vicinanza ai valori che il fondatore di Forza Italia ha sempre sostenuto.

L’eredità di Silvio Berlusconi e i valori da preservare

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che lui e Marina condividono il desiderio di mantenere vivo ciò che il padre ha costruito nel corso della sua vita.

“Condividiamo l’interesse a mantenere vivo ciò che mio padre ha creato e c’è un interesse da imprenditori, perché crediamo nei valori che mio padre ha sempre predicato“, ha affermato.

Un riferimento che riguarda non soltanto il patrimonio imprenditoriale e mediatico lasciato da Silvio Berlusconi, ma anche la sua eredità ideale. Pier Silvio ha voluto distinguere questo impegno da qualsiasi progetto di partecipazione diretta alla vita politica, escludendo esplicitamente che lui o la sorella abbiano intenzione di candidarsi o assumere incarichi.

Marina Berlusconi e il futuro di Forza Italia

Un passaggio delle dichiarazioni ha riguardato anche Marina Berlusconi, finita al centro delle discussioni sul futuro di Forza Italia dopo alcuni suoi contatti con esponenti del partito.

Pier Silvio ha ridimensionato le interpretazioni politiche di questi incontri, spiegando che la sorella avrebbe semplicemente dialogato con diverse persone avendo a cuore il destino della formazione fondata dal padre.

“Marina è stata messa al centro di ciò che avviene in FI ma ha semplicemente parlato con persone avendo in mente l’interesse di Forza Italia, uno dei più grandi lasciti di mio padre che può ancora avere un futuro“, ha dichiarato.

Parole con cui Pier Silvio ha ribadito l’importanza del partito nell’eredità politica del padre, senza però annunciare un coinvolgimento diretto della famiglia nella sua gestione. Ha infine sottolineato il rapporto con la sorella, definendolo molto stretto: “Io e Marina siamo oltre la sintonia assoluta“.