Mercoledì 11 novembre, nell’ampia sede di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha tenuto una conferenza stampa aperta ai giornalisti, fornendo aggiornamenti sul palinsesto di Mediaset e rispondendo a numerose domande su temi di attualità. Il discorso è stato scandito da dichiarazioni precise sul futuro di alcuni format tradizionali, sulle sperimentazioni in corso e su una netta esclusione di qualsiasi coinvolgimento politico da parte sua e della sorella Marina.

La sua affermazione più forte è stata: «Né io né Marina scenderemo in politica attiva», frase che ha chiuso in bellezza l’incontro.

Nuove proposte in programmazione: Ok, This Is Me e Panariello

Il primo blocco di novità riguarda il ritorno di Ok, il prezzo è giusto, un game show che annovera più di dieci stagioni nella memoria del pubblico italiano.

Berlusconi ha confermato la presenza di Ilary Blasi come conduttrice e ha accennato a possibili collaborazioni con Iva Zanicchi, pur precisando che la decisione finale dipenderà dal livello qualitativo dei giochi. Parallelamente, è stato annunciato un nuovo ciclo di This Is Me, che inizia a dicembre, pensato per valorizzare i talenti emergenti della scena musicale.

Infine, il comico Giorgio Panariello presenterà un one-man show natalizio su Canale 5, posizionato strategicamente a ridosso delle festività per catturare l’attenzione del pubblico festivo.

Il ruolo di Ilary Blasi e le prospettive di co-conduzione

Berlusconi ha illustrato il suo pensiero su una eventuale co-conduzione di Ilary Blasi con altri volti, affermando: «All’inizio perché no, ma a lungo termine non vedo una soluzione facile». La risposta riflette la volontà di mantenere la leadership del programma senza destabilizzare la formula che ha garantito audience solide negli ultimi anni.

L’Isola dei Famosi: format sperimentale e calendario incerto

Il punto focale della conferenza è stato il futuro della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Berlusconi ha spiegato che la produzione ha adottato una formula senza studio e senza diretta, pensata per ridurre i costi e dare una veste più economica al format ventennale. La versione registra tutti i contenuti, affidandosi a un montaggio post-produzione ancora in fase di lavoro. Per questo motivo, la data di messa in onda non è stata ancora fissata, nonostante alcune testate avessero ipotizzato un debutto il 4 dicembre per undici puntate. L’amministratore delegato ha testimoniato: «Stanno ancora lavorando al montaggio della nuova edizione, una formula molto sperimentale. Io non l’ho ancora vista e il palinsesto è ancora molto variabile».

Conduzione e coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli

Il nuovo format vedrà la conduttrice Selvaggia Lucarelli alla guida del reality, con l’obiettivo di proporre un’esperienza diversa rispetto alle precedenti edizioni dal vivo. Berlusconi ha precisato che il montaggio finale sarà cruciale per determinare la data di trasmissione, indicando che la decisione potrebbe avvicinarsi solo una volta che il prodotto sarà completato.

Volti noti in bilico: Striscia, Signorini, Mentana e Fazio

Riguardo ai programmi già in onda, non ci sono novità per Striscia la Notizia, il show di Antonio Ricci resta in uno stato di limbo senza proposte di chiusura o di ritorno imminente. Per Alfonso Signorini, Berlusconi ha dichiarato che la sua partecipazione dipenderà dalla conclusione di una vicenda giudiziaria ancora in corso. “Aspettiamo che sia finita”, ha ribadito l’ad, sottolineando che una decisione definitiva sarà presa solo dopo la chiusura dei procedimenti.

Enrico Mentana e Fabio Fazio: porte aperte ma ostacoli esterni

Il futuro di Enrico Mentana è stato trattato in chiave positiva: l’amministratore ha espresso grande stima per il giornalista, aggiungendo che «le porte di Mediaset sono sempre aperte, senza filtri». Tuttavia, ha evidenziato che la scelta è in attesa di valutazioni personali del giornalista. Per Fabio Fazio, la situazione è più complessa: il suo contratto con Warner Bros Discovery scade nel 2027 e, secondo Berlusconi, la concessionaria non sarà pronta a lasciarlo andare, data la sua capacità di generare audience altissime per il canale Nove, in particolare con il programma dominicale Che Tempo Che Fa.

Il retroscena politico: una frase chiave

Tra le molte domande, la più sensibile è stata quella relativa a un possibile ingresso in politica da parte di Pier Silvio o della sorella Marina. L’ad ha risposto con chiarezza, sottolineando che entrambi condividono una sintonia assoluta ma che non hanno intenzione di scendere in politica attiva. Ha aggiunto che, come cittadini, continuano a credere nei valori del padre, Silvio Berlusconi, ma senza ricoprire ruoli istituzionali. Questa affermazione è stata accompagnata da un’osservazione sul recente caso della Rai e del conduttore Pierluigi Diaco, dove Berlusconi ha dichiarato di non possedere sufficienti informazioni per formare un’opinione, ma ha sottolineato la tendenza della Rai a complicarsi la vita.