Nel 2026 l’Unione Europea, insieme alle autorità italiane, ha pubblicato un allarme senza precedenti: 177 asset strategici sono ora al centro di un’attenzione costante per via di minacce informatiche che spaziano dai DDoS ai ransomware, fino a elettrodomestici connessi vulnerabili. La lista comprende reti idriche, elettriche, sistemi di trasporto, strutture sanitarie e persino gli apparecchi domestici presenti in supermercati e case private.

Asset strategici e andamento dei cyber-attacchi

Il Csirt dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha identificato i 177 beni fondamentali, di cui 12 sono ritenuti potenzialmente compromessi. Nel corso dell’anno, i tentativi di intrusione sono cresciuti a 3.271, con 1.922 casi classificati come incidenti con impatto confermato, quasi tre volte più alti rispetto al 2025.

Tra gli interventi più frequenti, 2.729 hanno richiesto l’attivazione della squadra dell’Acn, mentre le segnalazioni di attacchi DDoS sono scese a 514. I ransomware, sebbene più contenuti, hanno superato una novantina di casi fino a giugno.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Juhan Lepassaar, direttore dell’Enisa, ha evidenziato che l’avanzamento dell’AI generativa – citando modelli come Mythos 5 – consente agli aggressori di individuare vulnerabilità in maniera quasi istantanea.

La cosiddetta “frontier AI” crea un doppio divario di competenze: da un lato le difese sono ancora in fase di adeguamento, dall’altro la criminalità informatica evolve più rapidamente dei sistemi di protezione.

Dichiarazioni istituzionali e risposta operativa

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sottolineato che la strategia degli hacker è finalizzata a destabilizzare la fiducia nelle istituzioni, generando insicurezza tra i cittadini. Piantedosi ha anche precisato che molti degli allarmi, sebbene seri, si sono rivelati infondati, soprattutto per quanto riguarda le minacce inviate da account esteri a scuole italiane.

Nel frattempo, il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, ha illustrato la “Sala Cyber” della Farnesina, dove un “muro di protezione” coordina le forze dei Carabinieri, dell’Aeronautica e della Marina. Tajani ha rassicurato che, nonostante il pagamento richiesto da un gruppo filoruso noto come NoName057(16), “non dobbiamo farci piegare la testa”.

Misure e prospettive future

Entrambi i ministri hanno evidenziato la necessità di un investimento nell’educazione digitale, ritenuta la risposta più efficace per ridurre gli errori umani alla base di molti incidenti. Inoltre, la direttiva NIS2 dovrebbe entrare in vigore entro il 2024, imponendo obblighi di sicurezza più stringenti per i settori critici. L’Unione, per rafforzare la difesa collettiva, sta puntando su una condivisione più rapida delle informazioni e su capacità di risposta coordinata a livello europeo.