Giovanni Grazioso decide di lasciare il trono di Uomini e Donne, spiegando il peso emotivo di Temptation Island e il bisogno di tempo per sé.

Durante la registrazione di lunedì 9 novembre 2026, il giovane catanese Giovanni Grazioso ha annunciato a Maria De Filippi la sua intenzione di interrompere il percorso nel Trono Classico di Uomini e Donne. La notizia, diffusa inizialmente dal portale Isa e Chia, è stata confermata nei giorni successivi e si preannuncia come uno dei colpi di scena più discussi della stagione televisiva.

La comunicazione in studio: cosa è stato detto

Davanti alle telecamere, Grazioso ha dichiarato di non sentirsi più a suo agio dal punto di vista psicologico. Ha spiegato che, nonostante le numerose corteggiatrici presenti, non è riuscito a provare un coinvolgimento sentimentale reale verso nessuna di loro. “Non posso continuare un percorso senza sentirlo dentro”, ha affermato, sottolineando la necessità di “prendersi del tempo per sé, lontano da tutto e da tutti”.

Il suo discorso è stato accolto con silenzio e qualche sguardo di comprensione da parte della troupe.

Il retroscena di Temptation Island: un peso difficile da scrollarsi di dosso

Il passato recentissimo di Grazioso a Temptation Island è stato più di una semplice parentesi reality. Lì, il protagonista ha vissuto una rottura spettacolare con l’ex fidanzata Sabrina Soussi, una storia durata circa sei anni che si è conclusa in condizioni di alta tensione mediatica.

Secondo le testimonianze emerse, la rottura ha lasciato ferite profonde, tanto che l’ex tronista ha ammesso di non aver ancora elaborato pienamente l’esperienza. Questa ferita emotiva sarebbe alla base della decisione di non proseguire con il nuovo reality, dove la pressione per apparire “spontaneo” e “semplice” ha ulteriormente accentuato il suo stato di disagio.

Le parole di Maria De Filippi e dei giudici

Maria De Filippi ha tentato più volte di orientare il giovane verso una maggiore trasparenza. In momenti precedenti, la conduttrice lo aveva rimproverato per un atteggiamento che definiva “infantile”, chiedendogli di non “perdere la testa” e di non “giocare con le ragazze”. Tina Cipollari ha anche espresso dubbio sulla sincerità del tronista, sottolineando come il suo comportamento avesse allontanato molte candidate. Tuttavia, nonostante le critiche, la conduzione ha mantenuto un dialogo aperto, invitando Grazioso a riflettere sul proprio percorso.

Le implicazioni per Uomini e Donne e le prospettive future

L’abbandono improvviso di Giovanni Grazioso lascia il Trono Classico con due protagonisti ancora in gioco: Giorgia Angeloni e Giacomo Vacalebre. La redazione non ha ancora annunciato l’introduzione di un nuovo tronista, ma le speculazioni sono già accese nei social. Nel frattempo, la puntata in cui l’ex protagonista lascerà lo studio sarà trasmessa nei prossimi giorni, promettendo ulteriori momenti di tensione, soprattutto per le dinamiche del Trono Over, dove sono previsti ritorni di Mario Lenti e Mario Cusitore e confronti accesi tra Tina Cipollari, Alessandra Mussolini e altri ospiti.

La decisione di Giovanni Grazioso è il risultato di una combinazione di fattori: la pressione psicologica, il trauma non risolto da Temptation Island e la mancanza di un vero interesse verso le corteggiatrici. La sua uscita dal programma rappresenta un caso emblematico di come le esperienze televisive possano avere ripercussioni profonde sulla salute mentale dei partecipanti, sollevando interrogativi sul supporto psicologico offerto dai reality.