Esplode uno zaino durante operazione di polizia: morto un poliziotto

Un’esplosione durante un’operazione di polizia si è trasformata in tragedia nel nord della Spagna: un poliziotto è morto, mentre un collega è rimasto gravemente ferito e ha subito l’amputazione di una gamba. La deflagrazione è avvenuta dopo una sparatoria che ha coinvolto una minorenne. Ecco cosa è successo e le prime ipotesi degli investigatori.

Esplosione a Oviedo, un poliziotto morto e un agente ferito gravemente

Mattinata di sangue a Oviedo, nel nord della Spagna, dove l’esplosione di uno zaino contenente materiale esplosivo ha provocato la morte di un agente di polizia e il grave ferimento di un suo collega. La deflagrazione è avvenuta durante un intervento delle forze dell’ordine, chiamate a verificare la presenza dell’ordigno in un edificio del quartiere di Villafria.

L’episodio sarebbe collegato a una precedente sparatoria nella quale è rimasta coinvolta una ragazza di 17 anni. La giovane è stata ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tra le ipotesi investigative, come riportato dall’agenzia EFE, c’è quella di una faida tra due famiglie.

Ordigno esplode durante l’intervento: morto anche il cane poliziotto, caccia al responsabile

La vicenda è iniziata intorno alle 7:30 di martedì 10 novembre, quando una lite tra vicini è degenerata in una sparatoria. La polizia è intervenuta dopo alcune segnalazioni al numero di emergenza 112, trovando la minorenne ferita dai colpi d’arma da fuoco. Poco dopo, ulteriori chiamate hanno attirato l’attenzione degli investigatori su uno zaino sospetto, lasciato nella cassetta della posta di un edificio popolare della stessa zona. Sul posto sono arrivati gli artificieri del reparto Tedax, affiancati dall’unità cinofila. Stando a quanto riferito dal portavoce della polizia Pedro Aguado, gli operatori avrebbero cercato di spostare il bagaglio all’esterno per proteggere gli abitanti dello stabile. Intorno alle 8:50, però, l’ordigno è esploso prima che fosse possibile neutralizzarlo.

A perdere la vita è stato un sottispettore della Policia Nacional e sarebbe morto anche Deny, il pastore tedesco di tre anni che lo accompagnava durante il servizio. Un secondo poliziotto, appartenente alla squadra degli artificieri, ha riportato lesioni gravissime: trasferito d’urgenza in ospedale, avrebbe subito l’amputazione di una gamba e si trova ancora in condizioni critiche.

Nel frattempo è partita una vasta operazione per rintracciare il presunto responsabile, descritto dalle autorità come «pericoloso, perché potrebbe essere armato» e «attivamente ricercato». Secondo El País, si tratterebbe di un cittadino spagnolo di 64 anni con precedenti per reati comuni. Anche la moglie dell’uomo sarebbe stata fermata nell’ambito degli accertamenti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il collegamento tra la sparatoria e la presenza dell’esplosivo: al momento, secondo le prime informazioni diffuse dall’agenzia EFE, non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a una matrice terroristica.