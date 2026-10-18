Notte di paura a Sardara. Alcuni banditi hanno assaltato l'armeria Steri. Il marito della titolare ha sparato dalla finestra e si è scatenato uno scontro con armi da fuoco.

Una notte di paura a Sardara, nel Sud Sardegna, dove un assalto all’Armeria Steri si è trasformato in una sparatoria. Erano circa le 2.30 di domenica 18 ottobre quando tre malviventi hanno preso di mira il negozio di via Ariosto, con l’obiettivo di rubare armi e munizioni. Il raid è stato interrotto dalla reazione del marito della titolare, che abita nell’appartamento sopra l’attività e si è accorto di quanto stava accadendo.

Ne è nato uno scontro a fuoco che ha svegliato diversi residenti e lasciato numerosi segni sulla facciata dell’edificio. I banditi sono riusciti a fuggire a bordo del fuoristrada utilizzato per il colpo. Al momento non risultano persone ferite.

Assalto all’armeria: l’intervento del marito della titolare interrompe il furto

Secondo la prima ricostruzione, il commando è arrivato davanti all’armeria con un fuoristrada e ha forzato la saracinesca per entrare nel negozio.

I tre avrebbero iniziato a prelevare armi e munizioni, caricandole sul veicolo, quando il marito della titolare si è accorto della presenza dei ladri.

L’uomo si è affacciato alla finestra dell’abitazione e ha esploso alcuni colpi di pistola contro il mezzo dei malviventi, nel tentativo di fermare il furto. La sua reazione ha però provocato un’immediata risposta armata da parte dei banditi, trasformando il raid in un conflitto a fuoco nel cuore della notte.

Raffiche di colpi sulla facciata: indagano i carabinieri

I tre avrebbero risposto con armi automatiche, sparando diversi colpi prima di allontanarsi a bordo del fuoristrada e far perdere le proprie tracce. Alcuni proiettili hanno raggiunto la facciata dell’edificio, lasciando evidenti segni sulla parete. Sull’asfalto sono stati inoltre rinvenuti diversi bossoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Gli accertamenti dovranno anche consentire di identificare i responsabili e stabilire quante armi e munizioni siano state eventualmente portate via dall’armeria.

Restano da chiarire diversi aspetti del colpo, compresa la dinamica completa dello scontro a fuoco. Le indagini proseguono per raccogliere elementi utili a ricostruire il raid e rintracciare i tre fuggitivi.