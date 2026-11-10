Le polemiche tra Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani non accennano a placarsi e nuove indiscrezioni riaccendono il dibattito sul conduttore di Rai 2. Dopo le critiche per l’intervista a BellaMa’ e i retroscena sui presunti tentativi di riconciliazione con Ballando con le Stelle, l’attenzione si sposta sulla sua amicizia con Giorgia Meloni e sulla posizione occupata dal giornalista all’interno della Rai.

Il caso Ravagnani, il retroscena su Ballando e le scuse di Diaco

La polemica è scoppiata durante una puntata di BellaMa’, quando Pierluigi Diaco ha rivolto ad Alberto Ravagnani, 33 anni, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, alcune domande sulla vita privata e sulla sessualità. Il confronto ha suscitato numerose critiche, tanto da spingere Milly Carlucci a definire “infelice” l’intervista e a esprimere solidarietà al concorrente.

Durante il programma del sabato sera, la conduttrice ha dichiarato: “Siamo una famiglia e quando un membro di una famiglia viene aggredito è come se viene aggredita tutta la famiglia”, ribadendo la vicinanza della squadra a Ravagnani.

Nel frattempo, Dagospia ha pubblicato alcuni retroscena su un presunto tentativo di Diaco di ricucire i rapporti con la trasmissione di Rai 1.

Il conduttore avrebbe proposto di partecipare come “ballerino per una notte”, chiedendo anche di esibirsi insieme a Ravagnani. L’ipotesi sarebbe stata respinta dalla produzione. Secondo le indiscrezioni, anche una successiva richiesta di intervenire telefonicamente durante la diretta non avrebbe avuto seguito.

Dopo le polemiche, Diaco ha riconosciuto di aver potuto condurre l’intervista con un atteggiamento diverso: “Come la Rai giustamente mi ha fatto notare avrei potuto condurre l’intervista ad Alberto Ravagnani con toni diversi e meno incalzanti”. Il giornalista ha però respinto le insinuazioni sulla propria condotta personale, affermando: “Posso avere tanti difetti ma sono una persona seria e corretta”. Ha inoltre annunciato di aver dato mandato ai legali di querelare chiunque abbia diffuso voci su presunte avances, che ha negato: “Per questo, in ogni caso, ho dato mandato ai miei avvocati di querelare chiunque abbia scritto o scriverà insinuazioni relative ad avance o approcci mai avvenuti”.

Pierluigi Diaco, nuove rivelazioni sul rapporto con Giorgia Meloni: cosa emerge dopo il caso Ravagnani

Questa volta l’attenzione si sposta anche sulla posizione del giornalista all’interno della Rai e sulla sua amicizia con Giorgia Meloni. A riportare il rapporto tra i due al centro delle discussioni è stato Giuseppe Candela su Dagospia, con alcune osservazioni che hanno riacceso gli interrogativi sulle frequentazioni del presentatore e sul suo ruolo nella televisione pubblica.

Il legame tra il conduttore e la presidente del Consiglio ha radici lontane e non è mai stato nascosto. Nel 2009, infatti, i due avevano condiviso un’esperienza radiofonica su Radio Gioventù, emittente collegata al ministero della Gioventù, guidato all’epoca proprio da Meloni. La collaborazione risale quindi a diversi anni prima dell’arrivo della leader di Fratelli d’Italia a Palazzo Chigi.

Lo stesso Diaco aveva parlato apertamente di questa amicizia durante un’intervista a Repubblica, sottolineando come le differenti idee politiche non avessero mai compromesso il loro rapporto. Il giornalista aveva dichiarato: “È una delle mie migliori amiche, onesta, leale, le voglio tanto bene. Io studiavo al Mameli, lei alla Garbatella. Io di sinistra, le fronte della gioventù, mai conosciuto una persona così preparata, dolce e tosta. Rivendico l’amicizia. Molte cose che dice le condivido, altre no. Ma non ho mai parlato con lei di Rai, parliamo di altre cose e si cazzeggia”.

Proprio questa vicinanza è stata ripresa da Giuseppe Candela, che su Dagospia ha sollevato interrogativi sulla posizione del conduttore nell’azienda pubblica. Il giornalista ha scritto: “Come mai Diaco è così ‘intoccabile’ in Rai, nonostante le uscite scomposte, tipo l’intervista – interrogatorio sulla sessualità all’ex prete Alberto Ravagnani?”.

Un’osservazione che ha alimentato nuove discussioni, ma che resta una valutazione giornalistica. Non ci sono infatti prove che l’amicizia tra Diaco e Meloni abbia influenzato le scelte professionali della Rai o garantito particolari protezioni al presentatore.