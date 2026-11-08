Sabato 8 novembre la settima serata di Ballando con le stelle ha regalato emozioni intense. Trasmesse in prima serata su Rai1, la gara ha visto Noemi Bocchi e Giovanni Pernice aggiudicarsi 20 punti extra, portandoli al vertice della classifica generale.

Vincitori, punteggi e classifica completa

Il duo Noemi Bocchi e Giovanni Pernice ha totalizzato 65 punti, seguito da Manuela Moreno e Carlo Aloia (60 punti) e da Riccardo Rossi con Elisa Terrasi (57 punti).

La graduatoria prosegue con Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina (54 punti), Monica Guerritore e Luca Urso (48 punti) e Anna Safroncik con Edoardo Lini (47 punti). Tutti i concorrenti hanno ricevuto, prima dei voti social, i seguenti totali: 65, 60, 57, 54, 48, 47, 46, 44, 38, 36, 30.

Le assegnazioni della giuria e il ruolo del tesoretto

Durante la serata, la giuria ha distribuito il proprio contributo sommandolo a quello del tesoretto. Francesca Fialdini ha voluto devolvere la propria parte a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Simona Ventura ha premiato la coppia di Manuela Moreno e Carlo Aloia, mentre Rossella Erra ha scelto di sostenere Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi. La puntata è stata segnata anche dall’interruzione improvvisa di Ornella Muti, costretta a fermarsi per un infortunio.

Ballottaggio: percentuali, wild card e conseguenze

Al termine della classifica generale, al ballottaggio sono accedute le coppie Jimmy Ghione-Anastasia Kuzmina e Andy Diaz-Gioia Giovanatti. Andy ha raccolto il 75% dei voti, contro il 25% di Jimmy. Nonostante il risultato sfavorevole, Jimmy Ghione è stato salvato grazie all’applicazione di una wild card. La decisione comporta un malus di 20 punti nella puntata successiva, ma consente al concorrente di rimanere in pista.

La serata ha confermato la superiorità di Noemi e Giovanni, ha evidenziato la solidarietà tra i giudici tramite i premi al tesoretto e ha offerto una svolta drammatica al ballottaggio grazie alla wild card. Il pubblico attende ora la prossima puntata per vedere come il malus influenzerà la posizione di Jimmy Ghione.