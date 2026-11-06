Il 5 e 6 luglio del 2027 la storica band irlandese degli U2 si esibirà in concerto allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Le cifre dei biglietti sono però folli.

Gli U2 sono una delle band più famose e amate al mondo. Il 5 e il 6 luglio del 2027 si esibiranno in concerto presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, due date imperdibili per i tanti fan della band irlandese. Sui social è esplosa però la rabbia per il costo dei biglietti.

U2 in concerto a San Siro: i prezzi dei biglietti

Gli U2 tornano a San Siro per due date nel 2027, per l’esattezza il 5 e il 6 luglio. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono dunque pronti per il loro nuovo tour mondiale, ovvero il “Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth”. Sono appena stati resi noti i costi dei biglietti per le due date a San Siro: per assistere ai concerti milanesi della band irlandese si parte dai 86,25 euro per il quinto settore numerato, fino ad arrivare a 258,75 euro per i posti di prima categoria.

Prato e Inner Circle, ovvero le due aree in piedi, hanno invece lo stesso prezzo, cioè 184 euro. Ma ecco i prezzi nel dettaglio: 258,75 euro per il primo settore numerato, 207 euro per il secondo, 172,50 euro per il terzo, 115 euro per il quarto e 86,25 euro per il quinto.

Ma non è finita qui, in quanto l’organizzazione ha messo a disposizione una serie di pacchetti Vip a cifre da capogiro. L’opzione più costosa, ovvero l’Ultimate VIP Hospitality Package, costa 943,75 euro. A questo prezzo si ha un posto numerato nel primo settore, l’accesso a una lounge pre-show con consumazioni e stuzzichini, gadget esclusivi e persino un voucher per il taxi da 25 euro. C’è anche l’opportunità di scattare una foto sul red carpet, ma va chiarito che lo scatto non prevede in alcun modo la presenza degli U2. Poi ci sono i 753,75 euro del pacchetto Hospitality standard, alcune opzioni intermedie cha vanno dai 548 e 479 euro, fino ad arrivare all’alternativa “più economica” tra i Vip: quella da 422 euro.

U2 in concerto a San Siro, prezzi folli: la rabbia dei fan

Non appena sono stati resi noti i prezzi dei due concerti a San Siro degli U2 nell’estate del 2027, non si è fatta attendere la reazione dei fan. Ecco cosa hanno scritto alcuni di loro su X: “”Visti i prezzi per i biglietti degli U2. Mi viene da piangere. Sono veramente impazziti tutti”,”Ho preso i biglietti per gli U2 a San Siro. Il prezzo è comunque folle. Meno male che molti artisti internazionali li ho già visti, perché con ‘sti prezzi non potrei più andare a nessun concerto”, “Ho provato a prendere i biglietti per gli U2 aspettandomi di trovare prezzi assurdi e così è stato. In che senso un biglietto nel primo settore costa 460 euro?”