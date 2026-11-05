La polemica nata dall’intervista di Pierluigi Diaco a Giovanni Ravagnani continua a far parlare il mondo della televisione. A intervenire sulla vicenda è stato Rosario Fiorello, che ha dedicato al conduttore una serie di battute pungenti, arrivando a immaginare una surreale ghigliottina. A sorpresa, Diaco è intervenuto in diretta con un messaggio rivolto allo showman, rompendo così il silenzio dopo le critiche ricevute.

Fiorello ironizza sul caso Diaco-Ravagnani a La Pennicanza

La vicenda che coinvolge Pierluigi Diaco, 49 anni, dopo la discussa intervista a Giovanni Ravagnani, ex sacerdote e attuale concorrente di Ballando con le Stelle, continua ad alimentare il dibattito nel mondo televisivo. A intervenire sulla questione, questa volta con il suo inconfondibile stile satirico, è stato Rosario Fiorello, che durante una puntata de La Pennicanza ha trasformato le polemiche in uno sketch.

Lo showman ha preso spunto dalle tensioni nate all’interno della Rai, coinvolgendo nelle sue battute persino il Pontefice e il mondo della musica. «Il Santo Padre ha avuto un’udienza privata con un hacker. Ma è Bob Dylan, sembrava Voldemort! Di cosa avranno parlato? Secondo me della sessualità di Ravagnani, il prete spretato di Ballando», ha scherzato, facendo riferimento anche alla recente intervista trasmessa su Rai 2.

Non è mancata una stoccata agli ascolti televisivi e alla rivalità tra i programmi delle due reti: «Il programma di Diaco ha fatto il record di ascolti, ora sicuramente Ballando farà record a sua volta, com’è sta storia? Posso dire che in questa situazione il più pulito ha la rogna!».

Diaco telefona in diretta a Fiorello e interviene sul caso Ravagnani

Il momento più esilarante del monologo è arrivato quando Fiorello ha immaginato una punizione estrema per il conduttore di Rai 2, esasperando volutamente i toni della polemica: «Da domani verrà istituita la pena capitale in Italia, il primo giustiziato sarà Pierluigi Diaco. Mediante ghigliottina che sarà posizionata a Saxa Rubra nello studio di Pippo Baudo, sapete chi sarà il boia? Marco Liorni!».

Lo sketch è poi proseguito con un colpo di scena: Diaco ha deciso di intervenire direttamente, inviando un messaggio a Fiorello mentre era in onda. «Aspettate, mi è arrivato un messaggio da Diaco», ha annunciato lo showman, prima di leggere il contenuto della comunicazione: «Il mio ultimo desiderio prima di morire: voglio che il boia sia tu!». Con la telefonata a Fiorello, Diaco sembra aver scelto la strada dell’ironia per prendere le distanze dal clamore mediatico, mostrandosi tranquillo nonostante le polemiche ancora in corso.