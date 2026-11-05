Una novità importante in vista di Sanremo 2027: Stefano De Martino sorprende il pubblico del Tg1 con un annuncio che cambia il programma della kermesse.

Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia il ControFestival al Tg1: addio al DopoFestival

A pochi mesi dal prossimo Festival di Sanremo, Stefano De Martino ha scelto una modalità decisamente originale per svelare una delle novità.

Il conduttore e direttore artistico si è improvvisato giornalista del telegiornale, sedendosi dietro la scrivania e fingendo di presentare le notizie della giornata. Al centro del suo annuncio, però, non c’era l’attualità, bensì il futuro della kermesse musicale, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. La notizia riguarda una modifica importante alla programmazione televisiva: il tradizionale DopoFestival non ci sarà più e lascerà il posto a un nuovo appuntamento, chiamato ControFestival.

A interrompere la finta conduzione di De Martino sono state le voci riconoscibili della Gialappa’s Band, che hanno anticipato il proprio coinvolgimento nel progetto. Il nuovo spazio televisivo accompagnerà gli spettatori al termine delle serate sanremesi, proponendo commenti, osservazioni e momenti di intrattenimento attraverso il consueto linguaggio ironico e irriverente del gruppo. Dopo l’annuncio dei The Jackal alla conduzione del PrimaFestival, arriva dunque un’altra novità destinata ad arricchire il palinsesto che accompagnerà la kermesse.

Gialappa’s Band torna a Sanremo dopo dieci anni: il legame con il Festival e il nuovo progetto

Per Giorgio Gherarducci e Marco Santin, oggi rimasti in due dopo l’uscita di Carlo Taranto, si tratta di un ritorno particolarmente significativo. L’ultima esperienza alla guida di una trasmissione collegata alla kermesse risale infatti al 2016 e al 2017, quando avevano affiancato Nicola Savino proprio nella conduzione del DopoFestival. Il rapporto con Sanremo, tuttavia, ha origini molto più lontane e comincia nel 2001, quando il trio approda su Rai Radio2 con Rai dire Sanremo, un appuntamento radiofonico dedicato al commento in diretta delle serate. Un’esperienza proseguita fino al 2009, che ha contribuito a rendere celebre il loro modo dissacrante di raccontare la manifestazione.

Negli anni successivi il gruppo ha continuato a seguire il Festival attraverso diverse emittenti e programmi. Dopo una pausa nel 2010, nel 2011 è arrivato Noi dire Sanremo su RTL 102.5. L’anno seguente la Gialappa’s ha commentato la finale su R101 con Mai dire Sanremo, mentre nel 2013 ha seguito tre delle cinque serate all’interno di Stile Libero. Nel 2014 è tornata nuovamente su RTL 102.5 con Noi dire Sanremo, prima di un’altra interruzione. Ora, a distanza di oltre un decennio dalle ultime apparizioni televisive all’Ariston, il duo si prepara a una nuova avventura.

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